Přitom když se poprvé objevil v kabině, nikdo netušil, jaký poklad s ním přišel.

„Dostal se k nám tím způsobem, že přišel sám od sebe. Jeho otec tady pracuje delší dobu, v zimě se přišel zeptat, jestli by s námi mohl chodit trénovat, případně si zahrát. V tu chvíli jsem vůbec netušil, že je to fotbalista, který hrál na Ukrajině druhou ligu. Ale hned na prvním tréninku jsem viděl, co je to za hráče, okamžitě jsem řekl klubovému vedení, že ho musíme zkusit získat,“ vzpomíná kouč béčka Dvořák st.

„Samozřejmě, že si musel chvíli zvykat na nové prostředí a spoluhráče. Poprvé naskočil v utkání proti Libišanům, které jsme sice vysoko prohráli, ale on už v něm šel třikrát sám na branku. Přišlo to vzápětí v Zámrsku, kde dal čtyři góly a ještě neproměnil pokutový kop. A například při naší výhře v Letohradu si na hřišti dělal doslova, co chtěl. Když góly nedával, tak je připravoval,“ popisuje zkušený kormidelník, jak jeho ukrajinský svěřenec vletěl na regionální trávníky.

A nezůstalo jenom u toho. V období, kdy se áčko Vysokého Mýta topilo ve výsledkové krizi, nebylo divu, že ho v divizní sestavě vyzkoušel i František Dvořák ml. „Doporučil jsem ho svému synovi. Nebylo to ze začátku jednoduché, kluci v áčku nevěděli, co od něho čekat, byla to pro divizi taková neznámá. Naskočil v Kosmonosech na pětadvacet minut a hned se střelecky prosadil, doma proti Hlinsku všem ukázal, co v něm je. Jsem rád, že mu domácí utkání takhle vyšlo,“ říká trenér rezervy.

V čem je podle Františka Dvořáka st. největší fotbalová síla Dmytra Haladeie? „Je to fotbalista, který je jednak rychlostně výborně disponovaný, jednak technicky velmi dobře vybavený. Navíc není líný na krok, jeho obrovskou výhodu vidím v tom, že pro něho není nic ztracené, jde i za zdánlivě nedostižnou přihrávkou. Také je hodně často faulovaný a získává standardní situace. Zkrátka to je kup jako hrom,“ pochvaluje si.

Paradoxem je, že zmíněný duel v Zámrsku měl být pro Haladeie poslední, měl se vracet na Ukrajinu. „My jsme se s nim po zápase v Zámrsku na středečním tréninku skutečně rozloučili. V pátek ale přišel s tím, že nakonec nebude muset odcestovat. Pro nás to samozřejmě bylo jedině dobře. Nyní se zdá, že by zde mohl zakotvit natrvalo,“ těší se Dvořák na další spolupráci.

A jak je to v kabině s komunikací s fotbalistou hovořícím cizím jazykem. „Musím říci, že problém v tomto směru nemáme. I když osobně rusky mluvit odmítám. Jednak máme v týmu kluka, který je schopen tlumočit, ale myslím si, že Dmytro česky docela rozumí. A rozhodně rozumí fotbalovým věcem,“ usmívá se František Dvořák st.