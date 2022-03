Před týdnem utržili lanškrounští fotbalisté v pohárovém střetnutí v Chocni nečekaný pětigólový debakl. Odplata se jim v úvodním kole mistrovské soutěže povedla náramně, když byli jenom o branku milosrdnější. A to se tentokrát ani jednou neprosadil kanonýr Ptáček, připravil ale gólové pozice spoluhráčům. No a ti se nenechali pobízet.

Kiks hned ve třetí minutě, tak začala jarní anabáze Svitav v krajském přeboru. Nedůraznou „malou domů“ napálil gólman Cabal do dotírajícího českotřebovského kapitána Vaňouse a bylo zle. Ne ovšem na dlouho, jelikož domácí mají ve svém středu Svobodu a toho start do jara zastihl při střelecké chuti. Jeho dvě trefy doplnil ještě pohotový Hýbl a rázem to bylo 3:1. Po změně stran se z pohledu Svitav nejednalo o klidné dohrání zápasu, právě naopak, ale i na kontaktní Vaňousův zásah dokázal neudržitelný Svoboda reagovat.

Lanškroun – Choceň 4:0

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: V minulém týdnu jsme v pohárovém utkání v Chocni vyhořeli, tak jsme se na stejného soupeře snažili nyní připravit znovu a lépe, což se povedlo. Obě mužstva hrála převážně ze zabezpečených obran a dopředu se dostávala hlavně delšími míči po stranách hřiště. Vážnějších šancí moc k vidění nebylo, nám se ale podařilo otevřít skóre, když si propadlý centr na zadní tyči srazil hostující hráč do vlastní branky. Po přestávce se pokračovalo v podobném duchu, hosté se začali tlačit více kupředu a otevírali obranu, což jsme dokázali využívat a přidali další tři branky. Tří bodů získaných s dobrým soupeřem a díky týmovému výkonu si cením.

Svitavy – Česká Třebová 4:2

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Důležité tři body na začátek jara. Zasloužili jsme si je především za první poločas, přestože jsme ho otevřeli hroznou chybou. Na inkasovanou branku jsme však dobře zareagovali, ve zbytku první části hry jsme byli lepší a výsledkem byl obrat skóre. Druhý poločas byl z naší strany slabší, možná i vinou toho, že ze hřiště musel zraněný Michal Čížek a jeho absence byla citelná. Hostům pomohlo střídání, snížili na rozdíl jediné branky a ještě jsme se strachovali o vítězství. Naštěstí Ivo Svoboda prokázal svůj čich na góly a v závěru po rychlém protiútoku zpečetil jak naše vítězství, tak svůj hattrick. Pozitivní bylo, že jsme celkem vydrželi se silami a že jsme po poháru vstřelili také ve druhém jarním soutěžním utkání čtyři branky.

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Soupeř navázal na výborné výsledky z přípravy a potvrdil svoji kvalitu. Naopak některé výkony na naší straně zůstaly za očekáváním. Přesto jsme dokázali bojovat alespoň o bod až do konce utkání. Potýkáme se s marodkou, do které po nedělním zápase přibyli další dva fotbalisté. Teď se musíme co nejlépe připravit na následující utkání.

17. KOLO: Třemošnice – Pardubičky 0:1 (0:0). Branka: 69. Svoboda. Moravany – Heřmanův Městec 3:2 (0:2). Branky: 43. Novák, 66. J. Lukas, 76. Teplý – 13. Salfický, 25. Jošt. Chrudim B – Litomyšl 4:0 (2:0). Branky: 13. z pen. a 51. P. Tlapák, 26. Žalud, 87. V. Řezníček. Rohovládova Bělá – Luže 2:1 (2:0). Branky: 11. Pitter, 31. Nepivoda – 84. Radouš z pen. Horní Ředice – Proseč 4:0 (4:0). Branky: 10. Morávek, 25. Koutský, 27. Machatý, 40. Přibyl. Svitavy – Česká Třebová 4:2 (3:1). Branky: 20., 38. a 88. Svoboda, 27. Hýbl – 3. a 69. Vaňous. Moravská Třebová – Holice 2:2 (1:2). Branky: 41. Novotný, 85. Krystl – 11. Lát, 45. Václavek. Lanškroun – Choceň 4:0 (1:0). Branky: 36. vlastní (Gronych), 66. Pecháček, 68. Komínek, 78. Š. Kolomý.