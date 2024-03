I. A TŘÍDA /FOTOGALERIE/ Do jarních bojů se pustili účastníci druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže. Z pohledu oslických zástupců to byla premiéra se střídavými úspěchy. Plný zisk braly vedoucí Zámrsk po dramatickém průběhu derby v Českých Heřmanicích, Žamberk, který vybojoval cenné vítězství nad Prosečí, a také tým FC Jiskra 2008, jenž si poradil s konkurentem z Jablonného nad Orlicí.

TJ Sokol Dolní Újezd vs. TJ Svitavy B. | Foto: Deník/Radek Halva

Trenér Zámrsku Miroslav Kaluža avizoval před jarním výkopem svoji nespokojenost se zimní přípravou, které neodpovídala tomu, co by se dalo očekávat od vedoucího celku tabulky. Proto tamní fanoušci hleděli k jarní premiéře v Českých Heřmanicích s určitými obavami. Ukázalo se však, že nebyly úplně opodstatněné, lídr tabulky vytěžil z kvalitního a zajímavého duelu tři body. Úvod byl strhující a za necelé čtyři minuty to bylo 1:1. Domácí pod vedením nového kouče Romana Pražáka nakonec doplatili na to, že skórovali pouze z pokutových kopů, ale ze hry se prosadit nedokázali. Zámrsk na tom byl v tomto směru lépe a přestože v závěrečných dvaceti minutách musel bránit těsný náskok, tak ho dokázal udržet a svoji jarní cestu zahájil skvěle.

Jedno z nejlepších venkovních utkání, co si pamatuji, chválí kouč Jiskry Chudý

Další orlická bitva s nádechem derby byla k vidění na stadionu v Králíkách. Poslední celek tabulky vyhrál v závěrečném podzimním kole a navázal na to i v prvním jarním, čímž naznačil, že by to se záchranou nemusí být ještě zdaleka ztracené. Na stranu domácích fotbalistů se misky vah přiklonily díky vyšší produktivitě a trestání soupeřových chyb, což je oproti první polovině ročníku znatelný posun. Hosté z Jablonného měli sice ve hře slušné pasáže, ale prosadili se až za beznadějného stavu a svoji situaci si ještě více zkomplikovali.

Ze skupiny ohrožených celků si na úvod jara výrazně pomohl Žamberk, skalp Proseče má nesporně vysokou hodnotu. Rozhodující pasáží byl závěr prvního poločasu, kdy si domácí vypracovali dvoubrankový náskok. Nezdarem zahájila jarní boje ústeckoorlická rezerva, která se sice ve Skutči ujala vedení, ale v dalším průběhu se dopustila několika zbytečných chyb v rozehrávce, které soupeř dirigovaný exligistou Malinským nemohl nechat bez trestu.

Žádné alibi. Zápas jsme prostě nezvládli, říká po senzaci lanškrounský trenér

Dopředu nic nenasvědčovalo tomu, že by poličský tým nemohl proti Slatiňanům pomýšlet na možný úspěch, jenže v utkání samotném domácí fotbalisté úplně vyhořeli. „Načal“ je čistý hattrick hostující kanonýra Koblasy, po hodině hry to bylo 0:4 a v samotném závěru s chutí hrající celek z Chrudimska navýšil nečekaně vysoké skóre na půltucet. Nu, tohle je tedy hodně nepříjemné probuzení Poličských po „zimním spánku“…

Jarní premiéra nabídla kromě jiného i regionální derby. Pro oko diváka byla rozhodně zajímavější první půlka, hned zkraje ukázal navrátilec z Jiskry Litomyšl Štarman, že bude pro ofenzivní fázi svého týmu přínosem. Jeho dlouholetý parťák Drahoš následně navázal druhou trefou, závěr poločasu však patřil béčku a tečovaná střela Dürra se postarala o nový náboj zápasu. Po změně stran na trávníku o poznání ubylo fotbalovosti, přibylo soubojů a také nepřesností, takže vzruchu před oběma brankami bylo poskrovnu. Hosté se sice snažili o vyrovnání, ale větší příležitost neměli. Razítko na výhru Újezdští přidali deset minut před koncem, rychlý kontr po ose Dvořák – Vanat – Jireček se zakončením posledně jmenovaného neměl chybu.

PODÍVEJTE SE: Na derby Libchavy – Černovír přišlo ve třetí třídě 230 fanoušků

Nadmíru těžkou práci měl moravskotřebovský Slovan, s nebezpečnou letohradskou rezervou po necelé půlhodině prohrával a ještě dvacet minut před závěrečným hvizdem se na téhle situaci nic nezměnilo. Potom ovšem Lexman vyrovnal a v úplné koncovce se na domácí výběr usmálo tříbodové štěstí, když nařízený pokutový kop proměnil Smékal a Třebová tak může hned od začátku odvetných bojů spřádat postupové plány.