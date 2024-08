„Zápas byl ze začátku velice vyrovnaný, byl cítit vzájemný respekt od obou týmů. Nakonec jsme byli ale úspěšnější my, a to díky vyšší kvalitě na balonu a lepší fyzické připravenosti. V zápase jsem vstřelil čtyři branky, což bych připsal mladické dravosti a odhodlání hrát až do konce,“ vrátil se Filip Kužma k duelu, který lze bez nadsázky zařadit mezi jeho zatím životní.

O tom, že ne každý týden bývá gólové posvícení, se nejen on přesvědčil hned o týden později, když zůstal s celým týmem v České Třebové na gólovém i bodovém suchu. V čem se tohle vystoupení lišilo od toho předešlého tolik vydařeného? „Česká Třebová je velice kvalitní a dobře takticky připravený celek. My jsme se po celou dobu trápili s rozehrávkou, kde docházelo ke zbytečným ztrátám, nedokázali jsme pořádně přejít z naší půlky na soupeřovu. Za zápas jsme si vypracovali jenom dvě větší šance, které jsme nedokázali proměnit. Zkráceně řečeno, vůbec jsme nechytili začátek utkání a trápili se až do konce,“ hovořil Filip Kužma v sebekritickém duchu.

Zpět ale k jeho čtyřgólové explozi v úvodním kole, která byla překvapením i pro něho samotného, neboť sám přiznává, že se neřadí mezi rozené střelce. „Bohužel ve své dosavadní kariéře jsem nikdy nebyl rozdílovým hráčem, což bych ale chtěl změnit,“ netají se devatenáctiletý odchovanec choceňského fotbalu, který od roku 202 hájí barvy SK Vysoké Mýto.

V předešlých letech hrál Filip Kužma za dorost v republikové divizi. Co mu tato soutěž po fotbalové stránce dala a v čem vnímá rozdíly mezi dorosteneckým fotbalem a mužským krajským přeborem? „V soutěžích je samozřejmě veliký rozdíl hlavně v rychlosti a fyzické zdatnosti. Dorostenecká divize mi ale dala hodně zkušeností, a to hlavně díky výborné spolupráci s trenérem Adamem Dostálem,“ zdůrazňuje talentovaný fotbalista.

Jeho nástup do „velkého“ fotbalu byl tedy famózní a pokud na něj naváže, není vůbec vyloučeno, že by se mu mohla otevřít cesta i do vysokomýtského A mužstva ve čtvrté lize. Má v hlavě takové myšlenky? „Ano, s áčkem trénuji a vyčkávám na svoji šanci v mistrovském utkání, kterou určitě budu chtít využít na maximum,“ hlásí Filip Kužma, jenž odehrál první minuty v elitním týmu před nedávnem v MOL Cupu proti Hlinsku. Neméně se však soustředí na svoji práci v rezervě. „Chceme se v krajském přeboru umístit co nejvýše, snažíme se dělat všechno pro dobré výsledky. Začátek se nám vydařil, jenom je škoda, že jsme z České Třebové nepřivezli nějaké body,“ mrzí Filipa Kužmu.

Na závěr téma z jiného fotbalového soudku. Jak sleduje čtyřgólový střelec z prvního mistrovského kola počínání českých klubů na evropské pohárové scéně? Má mezi nimi svého favorita? „V evropských pohárech vždy držím palce všem českým týmům. Určitě se budu dívat na duely Slavie, které fandím,“ netají se Kužma sympatiím k červenobílým barvám, v Lille se ovšem radosti nedočkal.