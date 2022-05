Choceňská série skončila, domácí tvrz byla dobyta nájezdníky z Litomyšle

Ještě, že mají nahráno. Pomezí si klid, co se týče setrvání v krajské soutěži, zajistilo dobrým podzimem, a musí za to být hodně rádo. Výkon, jaký předvedlo v neděli doma proti poslednímu Žichlínku, by totiž jinak byl jízdenkou rovnou do okresního přeboru. Hosté vedli 2:0 hned po pěti minutách hry (!), nakonec vyhráli 3:1 a domácí toho na vlastním trávníku ukázali tak málo, až tomu jejich fanoušci ani věřit nechtěli. Hosté se tentokrát vyvarovali svého obvykle hluchého druhého poločasu a vykřesali naděje na záchranu. Hned následující kolo nabízí souboj Žichlínek vs. Bystré a v něm půjde o holý fotbalový život.

Ukrajinští střelci zabrali. V dalším regionálním derby v Moravské Třebové rozhodli o vítězství domácích jejich mladí ukrajinští snajpři Herasymenko a Volosko a protáhli vítěznou šňůru béčka, které předtím za vydatné podpory áčkařů uspělo i v dohrávaném střetnutí v Pomezí. Naopak Březová se v poslední době trápí a nemůže najít formu, vždyť naposledy zvítězila 2. dubna.

Vysokomýtský šestibrankový poločas zázraků. Žamberk i Zámrsk nadále tonou

Solidnímu fotbalu scházelo koření. Bez gólů to není ono a produktivitu postrádali aktéři přímé bitvy o druhé místo ve skupině B. Ani hráči Sloupnice, ani soupeři z Jablonného nad Orlicí cestu do sítě ve šlágru kola za devadesát minut nenašli. S bodem byly nakonec spokojenější domácí fotbalisté, hosté měli k vítězství blíže, vypracovali si více zajímavých příležitostí, ale i když téměř zvedali ruce nad hlavy, tak jejich nebezpečné hlavičky po standardních situacích zneškodnil sloupnický gólman Voleský zákroky z kategorie 1A.

Nečekaný rozdíl třídy. Fotbalistům Jaroměřic a Dobříkova se na jaře daří, proto se od jejich vzájemného střetu na Malé Hané čekalo něco úplně jiného než jednoznačná partie ve prospěch svěřenců trenéra Milana Šmardy. Ti ovšem celé odehráli utkání ve velké pohodě, zatímco domácím se tentokrát vůbec nedařilo, nevyšel jim nástup do zápasu a od té doby se to s nimi vezlo. Zkušený soupeř tvrdě trestal veškerá jejich zaváhání a Jaroměřičtí si nejvíce oddechli, kdy zazněl závěrečný hvizd rozhodčího. Tohle pro ně byla krutá lekce od autora hattricku Lukáše Klapala a spol.

Nešlo to v obraně, nešlo to v útoku. A Albrechtice tuhle příležitost využily

Těžší úloha pro lídra, ale nikoli nesplnitelná. Po několika jednoduchých vítězstvích zamířily České Heřmanice do Libchav, kde se na tři body nadřely o poznání více, ale ztráta se nekonala. Hlavně proto, že hosté vždy dokázali reagovat ve chvíli, kdy inkasovali. Po vyrovnání na 1:1 následovaly dvě jejich rychlé trefy a když domácí vstřelili ve druhém poločase kontaktní gól, tak za pár minut následovala definitivní pojistka výsledku. Zajímavé také je, že favorit tentokrát nepotřeboval jednoho extra produktivního střelce, ale o jeho čtyři gólové trefy se podělili čtyři různí hráči. A v českých Heřmanicích se mohlo začít slavit, z první příčky je nikdo nesesadí!

Nový remízový král soutěže. Na jaře prohráli pouze jednou, to je super. Současně ale pouze jednou vyhráli a to už je méně pozitivní. Řeč je o fotbalistech lanškrounského béčka, kteří se zřejmě rozhodli, že trhnou rekord v počtu nerozhodných výsledků během poloviny sezony. Remíza v duelu se Semanínem byla jejich pátá jarní a celkově devátá v sezoně. Po jednom bodu ovšem konto narůstá krutě pomalu, takže rezerva stále nemá nic jistého. Mimochodem pro Semanín se jednalo o sedmou plichtu v ročníku, takže tomu, že zrovna souboj těchto dvou klubů skončil smírně, se snad nikdo nemohl divit.

SKUPINA B – 20. KOLO: Moravská Třebová B – Březová nad Svitavou 2:0 (1:0). Branky: Volosko, Herasymenko. Libchavy – České Heřmanice 2:4 (1:3). Branky: Jetmar, Pavlák – Pánek, Kříž, Jirsák, Mar. Brychta. Jaroměřice – Dobříkov 1:6 (0:3). Branky: Mooz – Klapal 3, Rychtařík 2, Vaněk. Lanškroun B – Semanín 2:2 (1:1). Branky: Richtr, Marek – Bednár, Šimek. Pomezí – Žichlínek 1:3 (1:3). Branky: Jožák – Faltus, Vondráček, Krejčiřík. Bystré – Kunčina 4:4 (1:2). Branky: Jukl 2, Steiner, Drašar – Kudyn, Šmehlík, Spálenský z pen., Zeman. Sloupnice – Jablonné nad Orlicí 0:0 (0:0).