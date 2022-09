Pouze fotbalisté Chocně dokázali z regionálního čtyřlístku v nejvyšší krajské fotbalové soutěži naplno bodovat. Proti Holicím to je nesporně cenný počin, jen by si pro příště jak hráči samotní, tak jejich fanoušci v hledišti raději odpustili závěrečné nervy, kdy tříbodový zisk uchránil domácím gólman Krátký chycením pokutového kopu. Po remíze přidaly na svoje konta jak zmíněný Lanškroun, tak rovněž vysokomýtská rezerva, kterou kouč František Dvořák vedl tentokrát „na dálku“ ze zahraniční dovolené. „Jdeme zápas od zápasu a vážíme si každého získaného bodu,“ prohlašuje kormidelník rezervy, jemuž jeho svěřenci udělali jistě radost, protože plichta z Pardubiček je jistě výsledek, který půjde do plusu.

Choceň – Holice 3:2

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Proti Holicím máme dlouhodobě negativní bilanci. Nyní se nám podařilo kvalitního soupeře konečně porazit. Utkání na těžkém terénu bylo velice náročné. Kolektivním výkonem jsme dokázali zápas zvládnout. Konec utkání byl ovšem o nervy. Ze samotného nájezdu jsme mohli rozhodnout gólem na 4:2, ale to se nám nepodařilo. A hned přišla komplikace, kdy chvilku před koncem jsme Holicím darovali penaltu. Vojta Krátký skvělým zákrokem penaltu chytil a tři body zůstávají v Chocni.

Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva SK Holice: Na zničeném choceňském trávníku jsme předvedli, zejména v prvním poločase, velmi nepovedené utkání. Tři branky jsme dostali po laxním bránění. Opětovně jsme navíc zahazovali šance, včetně penalty. To rozhodlo o tom, že tři body zůstaly v Chocni.

Lanškroun – Třemošnice 2:2

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Zbytečně jsme přenechali iniciativu soupeři a stálo nás to tři body. Utkání jsme určitě měli vyhrát. Začátek byl z naší strany dobrý, dostali jsme se brzy do vedení, ve druhém poločase přidali další branku a do stavu 2:0 jsme nepouštěli soupeře do nebezpečných situací. Jenže hosté zápas nezabalili, přidali na aktivitě, to vedlo k jejich územní převaze a vinou našeho nedůrazu v osobních soubojích se jim povedlo nejen snížit, ale i vyrovnat. Tuhle pasáž jsme vůbec nezvládli, možná, že jsme podlehli dojmu, že se nemůže nic stát. Od snížení na 2:1 jsme se pořádně nedostali do hry. Rozhodně jsme chtěli bodovat naplno, ale musím uznat, že Třemošnice se nevzdala, za vyrovnáním si šla a z tohoto pohledu musím proto brát výslednou remízu jako zaslouženou.

Miroslav Šindelář, asistent trenéra ŽSK Třemošnice: Prvních dvacet minut jsme byli jako na kolotoči, nevěděli jsme, co se na hřišti děje. Postupně se hra vyrovnávala, byť jsme dostali po chybě v obranné činnosti první gól. Po pauze šel soupeř do dvoubrankového vedení, ale hra byla vyrovnaná, ke konci jsme se vyhecovali a pět minut před koncem dokázali vyrovnat na 2:2. Podali jsme bojovný výkon, za druhý poločas jsme si remízu zasloužili. Nakonec jsme měli ještě dvě šance, kterým jsme mohli zápas úplně zvrátit na naši stranu.

Heřmanův Městec – Česká Třebová 1:0

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: V utkání jsme nebyli dost efektivní. Měli jsme několik solidních příležitostí, ale neproměnili je. Soupeř byl naopak prakticky bez vyložených šancí, ale skóroval po tečované střele.

6. KOLO: Choceň – Holice 3:2 (3:1). Branky: Coufal, Vychytil, Štanglica – Řezníček, Prokop. Přelouč – Litomyšl 1:0 (0:0). Branka: Husák. Moravany – Moravská Třebová 2:0 (1:0). Branky: Pinkas, Švadlenka. Pardubičky – Vysoké Mýto B 1:1 (0:0). Branky: Svoboda – Jeníček. ČK: 0:1 (D. Ráliš). Lázně Bohdaneč – Libišany 1:2 (0:1). Branky: Nepivoda – O. Kraják, Jošt. Heřmanův Městec – Česká Třebová 1:0 (0:0). Branka: Jablečník. Lanškroun – Třemošnice 2:2 (1:0). Branky: F. Ptáček 2 – Forman, Kodeš. Horní Ředice – Svitavy 2:0 (1:0). Branky: Morávek, Plašil.