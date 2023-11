KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTOGALERIE/ Hattrick Milana Králíčka rozhodl o vítězství svitavských fotbalistů nad vysokomýtským béčkem v předposledním podzimním dějství nejvyšší krajské soutěže. Lanškroun na umělé trávě udolal nejtěsnějším poměrem prosetínského nováčka, Česká Třebová si přivezla zaslouženou výhru z Holic, naopak Choceň dostala doma těžce na vyučenou od silných Libišan.

TJ Svitavy vs. SK Vysoké Mýto B. | Foto: Martin Alexa

Ofenzivní kvalita druhého celku tabulky reprezentovaná především bratry Krajákovými byla nad síly choceňských fotbalistů. „Hodnocení zápasu má dvě roviny. První je ta, že jsme kupili spoustu chyb a tím soupeři utkání usnadnili. Nebyli jsme dostatečně důrazní a pozdě jsme protihráče dostupovali. Druhá je, že kvalita Libišan je fantastická. Potrestají každé zaváhání a lehkost v některých situacích, kterou hosté předváděli, je v krajském přeboru nevídaná,“ ocenil libišanskou sílu choceňský kormidelník Petr Pražák.

Českotřebovští fotbalisté si upevnili umístění v horní polovině tabulky výhrou v Holicích. „S velice těžkým terénem, který znemožňoval kombinační hru, jsme se popasovali daleko lépe než domácí. V úvodu utkání nám soupeř doslova darovali dvě branky a bylo jasné, že pokud budeme soustředění v defenzivě, budou to mít Holičtí velice složité. Kluci hráli zodpovědně po celý zbytek utkání, a proto ho dovedli do zaslouženého vítězství,“ řekl trenér František Dvořák.

Vysokomýtská rezerva obstála ve Svitavách herně, nikoli výsledkově. Na vině bylo to, že neubránila autora hattricku Králíčka a navíc na začátku druhého poločasu za stavu 2:1 neproměnila dvě vyložené příležitosti. „Domácí tým vytěžil ze čtyř šancí tři branky a tři body, my jsme i přes územní převahu a několik neproměněných gólových šancí odjížděli bez bodu. Rozdílovým hráčem byl svitavský Králíček, který se třikrát ocitl v gólové šanci a ani jednou nezaváhal,“ uvedl trenér hostů Tomáš Fritsche.

Lanškroun byl proti nováčkovi z Prosetína favoritem a svoji roli naplnil, byť jednoduché to s houževnatým protivníkem rozhodně neměl. „Utkání bylo kvůli stavu travnatého hřiště přeloženo na umělou trávu. Po většinu času se hrál vyrovnaný fotbal. Nám se celkem povedl začátek a z aktivity jsme vytěžili vedoucí branku po pěkné souhře zakončené Ptáčkem. Ke konci poločasu jsme trochu ztráceli kontrolu nad utkáním a soupeř tady hodně zlobil. Po změně stran jsme se zlepšili, přesto jsme se nevyvarovali nedůslednosti v obraně a z ní vyplynulo vyrovnání. Hned jsme však reagovali a získali náskok zpět zásluhou Pecháčka, jemuž se vyplatilo důrazné sledování míče a přehlavičkoval brankáře. Závěr jsme takticky zvládli a bereme tři body. Soupeř z Prosetína mě příjemně překvapil, určitě to není mužstvo, které by mělo sestoupit,“ hodnotil upracovanou výhru trenér Pavel Hrabáček.

