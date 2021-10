„I přes improvizace v obraně se nám povedlo udržet čisté konto. Podpořil ho bezchybný výkon gólman Zasadil. Musím ale pochválit cely tým, ve kterém nade všechny vyčníval excelentní Lukáš Kraják. Perličkou je fakt, že jako kovaný pravák vstřelil hned čtyři branky ze svých pěti levou nohou. Děkuji domácím hráčům, že se ani za rozhodnutého stavu neuchylovali k žádným zákeřnostem,“ oceňuje libišanský trenér Petr Šmeral hru svého týmu i chování protivníka.

„Zavítal k nám soupeř, který ukázal, jak se hraje fotbal. A nemusel pro to ani moc udělat. Stačilo mu, že čekal na naše chyby v rozehrávce. Do nezformované obrany se mu útočilo snadno. Kvalita libišanské ofenzivy pak už vykonala svoje. Zejména Záruba a autor pěti gólů Lukáš Kraják ukázali, jak je fotbal jednoduchý, když se umí,“ uznal újezdský sekretář Jan Kabrhel.

Soupeř netrefí branku, přesto vítězí

Svitavská rezerva se vracela bez bodu ze Žamberka, byť tam měla duel rozehraný velice slibně, Polička byla blízko k zisku bodů v Ústí nad Orlicí, ale ani tady to neklaplo. Poločasové vedení 2:1 dávalo svitavskému béčku naději, že by se nemuselo vracet s prázdnou, jenže druhá část vyšla daleko lépe Žamberku. Hosté se opět nevyvarovali zbytečných zaváhání a zákonitě došli trestu. „V poločase jsem si říkal, že přijdou standardka a penalta. Obojí přišlo a obojí správně. Naše naivita je hrozná,“ mohl jen kroutit hlavou Milan Janko.

Polička odehrála v Ústí nad Orlicí solidní partii, i po inkasované brance v 75. minutě měla dvě gólovky na vyrovnání T. Švecem a Stejskalem, jenže podzimní kalich hořkosti na cizích hřištích si zřejmě musí dopít do dna. Byl z toho krutý nezdar 0:1. „My prohrajeme i utkání, ve kterém soupeř nevystřelí mezi tři tyče. Je to neuvěřitelné. Gól to byl polovlastní po sražené střele, my měli tři vyložené šance a nic z toho. Jen to dokládá náš zmar. Duel byl herně vyrovnaný, od nás se jednalo možná o nejlepší podzimní výkon, ale prostě nám není přáno. Štěstí u odraženého míče měli domácí, my odcházeli ze hřiště opět smutní,“ lituje vedoucí mužstva Jarmil Andrle. Naopak Ústí se po hodně rozpačitém startu do sezony rozjelo ve druhé polovině podzimu k vynikající sérii, výhra nad Poličkou je pátá v řadě a z toho plyne před závěrečnými dvěma koly posun na třetí flek.

Tateničtí fotbalisté vytěžili v zápase s vysokomýtskou rezervou maximum z povedeného nástupu do zápasu, do dvoubrankového vedení se dostali v úvodní dvacetiminutovce. Soupeř vstřelil po změně stran kontaktní branku, ale o vyrovnání usiloval marně. Rovněž v dalším derby Orlicka byl určující pro jeho vývoj první poločas, ve kterém tým FC Jiskra 2008 na králickém trávníku přejel rivala ze Zámrsku po velmi dobrém výkonu čtyřmi trefami a dostal zápas pod svojí kontrolu. Hosté sice po hodině hry korigovali, ale více se jim duel zdramatizovat nepodařilo. Letohradské béčko drželo na půdě vedoucích Lázní Bohdaneč krok téměř celý první poločas, do šatny však inkasovalo a po přestávce se kvalita domácího výběru projevila na skóre ještě výrazněji.

13. KOLO: Rosice nad Labem – Přelouč 0:6 (0:1). Branky: 54. a 71. Janecký, 62. a 85. Vančura, 31. Voženílek, 79. Hejcman. Dolní Újezd – Libišany 0:7 (0:4). Branky: 16., 27., 53., 61. a 87. L. Kraják, 19. Záruba, 30. Vích. Tatenice – Vysoké Mýto B 2:1 (2:0). Branky: 14. Rotter, 19. Kučera – 68. Sedlák. Ústí nad Orlicí B – Polička 1:0 (0:0). Branka: 75. Novotný. Lázně Bohdaneč – Letohrad B 4:0 (1:0). Branky: 45. Klátil, 66. Koblížek, 68. Horyna, 88. Sadílek. FC Jiskra 2008 – Zámrsk 4:2 (4:1). Branky: 31. a 37. Šmolík, 15. Vyšohlíd, 23. Hnátnický – 28. D. Houžvička, 60. T. Houžvička. Žamberk – Svitavy B 4:2 (1:2). Branky: 49., 54. z pen. a 68. Lang, 28. P. Huška – 21. P. Juřík, 37. Doleček.