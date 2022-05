Chrudim B – Lanškroun 3:2

Miroslav Teplý, trenér MFK Chrudim B: Z utkání jsme měli obavy a to nejen proto, že nás čekala nejlepší ofenzíva soutěže, ale i pro značné absence v našem týmu. Připravili jsme se však dobře a i hráči z U19, kteří postupně z lavičky nastoupili, skvěle svým výkonem zapadli. Pozměnili jsme rozestavení i systém a nakonec z toho byla velmi cenná výhra. Troufnu si tvrdit, že naše obdržené branky byly víceméně polovlastní po fatálních hrubkách, ale také to bylo to jediné, co jsme kvalitnímu soupeři dovolili. Kluci to zkrátka zvládli na výbornou. Jdeme dál zápas od zápasu a teď nás čekají Svitavy.

Brandýs skvěle otočil utkání s Dolní Dobroučí čtyřmi góly v závěrečné půlhodině

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Nastupovali jsme s vědomím, že v utkání půjde i o možný posun na první místo v krajském přeboru. Od začátku jsme se snažili vycházet ze zajištěné obrany a povedlo se nám dát i vedoucí gól, když Pecháček potrestal chybu soupeře. Stejný hráč mohl vzápětí zvýšit, jenže pálil jenom do nohou brankáře. Tohle byla velká škoda, za stavu 2:0 by to bylo hodně zajímavé. Takhle domácí dvěma góly do poločasu skóre otočili, poprvé procpali míč do branky ze skrumáže, podruhé využili brejkovou situaci. Po změně stran byl blízko ke srovnání Ptáček, zakončil ale těsně vedle a znovu přišla rychlá odpověď Chrudimi a po rohovém kopu nám odskočila na 3:1. Kluci se nepřestali snažit ani po třetí inkasované brance, nikdo nic nevypustil a podařilo se nám ještě závěr zdramatizovat kontaktní trefou, na nic dalšího nám ale nezbyl čas. Hrál se fotbal slušné úrovně a v dobrém tempu. Domácí podali dobrý výkon a celkově si vypracovali více brankových příležitostí než my. Ale i svoje hráče musím pochválit za bojovnost, nasazení a obětavost, odvedli jsme, na co jsme v dané chvíli měli. Prohra v souboji o vedoucí příčku nás samozřejmě mrzí, ale není to tragédie.

Česká Třebová – Holice 3:2

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Utkání nabídlo branky, zvraty i individuální kvalitu. Z pohledu trenéra to bylo takové zvláštní střetnutí. Na jednu stranu nesporná fotbalová síla soupeře, na stranu druhou hodně našich zbytečných ztrát míče. Takže z mého pohledu nakonec panuje spokojenost se ziskem tří bodů, ale faktem je, že za stavu 2:0 musíme zápas dohrát lépe.

Haladei rozhodl krajské derby, Letohradu se vystoupení v Horkách nepovedlo

Zdeněk Nývlt, vedoucí mužstva SK Holice: První šanci zápasu jsme si vytvořili my, ale bohužel skončila jen nastřelenou tyčí. Domácí si pak vypracovali dvoubrankové vedení, které jsme dokázali smazat. Zbytečná penalta pak vrátila deset minut před koncem zápasu Třebovou do vedení. Naši závěrečnou snahu o vyrovnání pak zkušeně několikrát přerušilo samovolně spuštěné zavlažování mizerného trávníku. Zápasu by slušela remíza, bohužel pro nás však tři body brali šťastnější domácí.

Ve středu 18. května je na programu semifinále Poháru hejtmana Pardubického kraje: FC Libišany versus FK Spartak Choceň. Výkop je v 18 hodin.

Pardubičky – Choceň 0:2

Tomáš Mrázek, trenér SK Pardubičky: Rád bych poděkoval všem divákům, kteří na utkání dorazili a pomohli tím dobré věci. Na charitativní utkání na podporu Ukrajiny, jich nakonec přišly tři stovky. K samotnému utkání, to již tak veselé není. Střelecky se neskutečně trápíme a naše produktivita není na bodu mrazu, ale hluboko pod ním. Chocni opět stačily tři šance na dva góly. Nám naopak nevyšlo vůbec nic. Kluci bojují, o tom není sporu, ale po skvělém úvodu jara, kdy se nám dařilo, přišlo prostě horší období. Budeme asi muset společně někam zajít, vyčistit si hlavy a začít opět od nuly, protože tým svoji sílu rozhodně má.

Výsledek se opět nedostavil a ani výkon tentokrát nebyl dobrý

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: V Pardubičkách jsme chtěli napravit nevydařený domácí zápas s Litomyšlí, což se nám beze zbytku povedlo. Začali jsme velice dobře a po pěkné akci vstřelili vedoucí branku. Domácí se snažili o vyrovnání, ale nestárnoucí Trkal držel čisté konto. Ve druhém poločase jsme domácím nedovolili větší příležitost, naopak sami přidali druhý gól a zbytek utkání jsme si potom pohlídali.

25. KOLO: Moravany – Horní Ředice 3:3 (0:2). Branky: Knotek 3 – Machatý, Rejfek, Březina. Česká Třebová – Holice 3:2 (1:0). Branky: Flídr, Grepl, Novotný z pen. – T. Jedlička, Václavek. Chrudim B – Lanškroun 3:2 (2:1). Branky: Holub, Brychnáč, Linhart – Pecháček 2. Litomyšl – Proseč 1:0 (1:0). Branka: L. Severa. Pardubičky – Choceň 0:2 (0:1). Branky: Vatrala 2. Třemošnice – Svitavy 0:2 (0:1). Branky: Svoboda, Brázda. Moravská Třebová – Rohovládova Bělá 5:0 (0:0). Branky: Bednář 2, Novotný, Marek, Storchous. Heřmanův Městec – Luže 4:0 (4:0). Branky: Hauf 2, Trnka, Salfický.