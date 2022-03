Choceň – Svitavy 3:0

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Náš první zápas na přírodní trávě s velice kvalitním týmem ze Svitav jsme zvládli dobře. Bylo to bojovné straně se spoustou šancí především na naší straně. Tři z nich se nám podařilo proměnit a proto zůstaly všechny body právem v Chocni.

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Nedovedu si vysvětlit, co to na nás v Chocni vždycky padne. Přijedeme tam a je to konec svitavského fotbalu. My jsme za celých devadesát minut na domácího brankáře vystřelili možná jednou ze třiceti metrů. Chocni stačilo počkat si na naše chyby a ty potrestat. Na Svobodu, který dal minule hattrick, jsme nedostali jediný míč. Dá se tak říci, že choceňská stoperská dvojice Zahálka – Fikejz nás ubránila v suchém triku. Přitom domácí na mě ze začátku působili tak, že čekají, kdy od nás přijde nějaká rána. Jenže ona nepřišla a ani přijít nemohla, protože my jsme kombinovali jen na vlastní polovině hřiště a přes gólmana, ale dopředu se nám za celou dobu nepovedla snad ani jediná přesná přihrávka. Výsledek a předvedený výkon jsou pro nás velkým zklamáním, tím spíše, že soupeř se nemusel nijak zvlášť vyšťavit, aby nás porazil.

Proseč – Lanškroun 1:4

Vladimír Pala, trenér FK Proseč: I když to výsledkově nevypadá, nebyli jsme tentokrát k bodovému zisku daleko. Jen do 15. minuty jsme mohli vést o tři branky. Nejdříve Jarda Marek hlavou těsně minul branku, Radek Klíma trefil tyč a Matěj Hromádka nezúročil samostatný únik. Poté hosté hru vyrovnali, také si dokázali vytvořit šance a nikdo by se nedivil, kdyby se do kabin odcházelo za stavu 5:5. I druhý poločas se odvíjel podle stejných not, bohužel pro nás byli hosté v koncovce efektivnější, a proto zaslouženě zvítězili. Musím však kluky pochválit, bojovali až do konce, někteří dohrávali se sebezapřením a poslední dva góly hosté dali do otevřené obrany. Teď máme týden na to, abychom se dali zdravotně dohromady a byli důstojným soupeřem v dalším zápase.

FOTO: Po nevalném začátku vysokomýtský obrat, uspěl také Letohrad

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: Utkání v Proseči pro nás nezačalo dobře, protože hned v první minutě se nepříjemně zranil obránce Macháček. Zhruba do 25. minuty jsme se nemohli vyrovnat s obrovskou bojovností domácích hráčů, kteří měli za tu dobu tři slibné šance, ale k našemu štěstí je nedokázali proměnit. V dalším průběhu prvního poločasu jsme se do tří solidních možností dostali i my, ale se stejným výsledkem. Ve druhém poločase jsme zpřesnili koncovku a dokázali soupeře přestřílet. Myslím, že jsme o trochu lepším týmem byli a vyhráli zaslouženě, ale je pravdou, že až do 87. minuty a našeho třetího gólu nebylo pořád nic jistého. Chválím mužstvo za obětavý výkon a vítězství na půdě nepříjemného soupeře. Bylo to střetnutí hodně bojovné, soubojové, ale myslím si, že i po fotbalové stránce mělo docela dobrou úroveň.

Česká Třebová – Třemošnice 3:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Velice těžko jsme se dostávali do gólových příležitostí. Hosté potvrdili svoji dobrou defenzivu, hráli v nižším bloku a pokoušeli se hrozit z rychlých protiútoků. První poločas byl na šance vyrovnaný. Po změně stran jsme chtěli vytvářet větší tlak na organizovanou obranu a výsledkem byla vstřelená branka. Bohužel další slibné možnosti jsme neproměnili a zákonitě tedy přišel trest v podobě vyrovnání. Podstatné však bylo, že jsme hned za tři minuty šli zase do vedení. Celkově utkání moc fotbalové krásy nepobralo, ale pro nás to jsou důležité tři body.

Pavel Kolbaba, sekretář ŽSK Třemošnice: Vyrovnané utkání, poločas bez branek. Ve druhé půli jsme dostali gól po chybě obránce. Stihli jsme ještě vyrovnat, ale ke konci jsme bohužel dostali další dva góly. Největší kaňkou na zápase je zranění mladého dorostence, který musel být odvezen do nemocnice. Bohužel se nám zranil i brankář Žďánský, který si přisedl nohu a museli jsme dohrávat v deseti, jelikož naše lavička není příliš nabitá. Budeme muset do příštích utkání vyřešit situaci na brankářském postu.

18. KOLO: Choceň – Svitavy 3:0 (1:0). Branky: 46. a 82. Novotný, 22. Gronych. Litomyšl – Moravany 0:3 (0:1). Branky: 10. Teplý, 63. Kaufman, 79. J. Branda. Česká Třebová – Třemošnice 3:1 (0:0). Branky: 52. Vaňous, 75. Grepl, 90. + 5. Langer – 72. J. Vančura. Proseč – Lanškroun 1:4 (0:0). Branky: 77. Rybička – 50. a 87. z pen. Skalický, 73. Š. Kolomý, 90. Savych. Heřmanův Městec – Moravská Třebová 0:2 (0:1). Branky: 40. Kopa, 90. + 1. Bednář. Luže – Horní Ředice 0:3 (0:0). Branky: 69. a 86. Březina, 72. Morávek. Holice – Rohovládova Bělá 6:2 (3:0). Branky: 3., 15., 47. a 76. Václavek, 9. J. Jedlička, 67. T. Jedlička – 64. Klouda, 83. Kárský. Pardubičky – MFK Chrudim B 1:0 (0:0). Branka: 73. Krejčí.