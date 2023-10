/I. B TŘÍDA/ Začíná to silně připomínat „one team show“. Dobříkov vede skupinu B po osmi odehraných kolech o osm bodů a nenechává nikoho na pochybách o svých postupových úmyslech. V České Třebové smetl tamního nováčka šesti góly a stačil mu na to druhý poločas. Zbytečné je asi dodávat, že jeho palbu znovu řídil autor čtyř branek Matouš Novotný, který zaokrouhlil svůj aktuální gólový účet na dvacet zásahů. To dosáhne málokdo za celou sezonu.

SKP Slovan Moravská Třebová B vs. TJ Sokol Kunčina. | Foto: Vendula Bečvářová

Debakl českotřebovské rezervy byl možná až příliš krutý, první polovina zápasu z jejího pohledu nevyzněla vůbec zle, navíc poslední dva góly inkasovala v nastaveném čase, jenže ofenzivní schopnosti Dobříkova jsou ohromné a jeho chuť střílet góly nezná hranic. Aktuální průměr vstřelených branek činí v jeho podání více než pět na utkání (!), kromě toho se chlubí rovněž nejlepší obranou v soutěží. Čelit lídrovi se tedy zatím jeví jako marný boj s větrnými, čí spíše dobříkovskými mlýny…

Ředice tak dlouho držely neporazitelnost. Až přijely do České Třebové a ejhle…

Správné fotbalové šílenství nastalo v Janově. Výsledek 5:6 bychom možná čekali v krajském hokeji, rozhodně ne ve fotbale. První poločas nabídl gólovou smršť, v níž byli obránci a brankáři jaksi zbyteční, do kabin se šlo za průběžného skóre 4:4. Diváci se však bezesporu královsky bavili. Těm domácím ovšem hned po změně stran zmrzly úsměvy na tvářích, neboť po Kubíčkova vlastenci šli hosté z Jaroměřic do vedení. A gólostroj se potom zasekl, teprve v nastaveném čase se trefil domácí Zvěřina, jenže znovu do vlastní sítě – 4:6! Tečku za bláznivým vzápětí napsal Heger, autor čtyř janovských gólů, leč takový skvostný počin mu po závěrečném hvizdu pořádně zhořkl.

K magnetům kola se zařadilo prestižní sousedské derby v Moravské Třebové. Soupeř z Kunčiny znovu potvrdil, že mu to na podzim jde venku o poznání lépe než doma, a opětovně na cizím stadionu nahradil body ztracené předtím před vlastními fanoušky. Všechno podstatné se odehrálo do poločasu, když hosté odskočili do dvoubrankového vedení a těsně před přestávkou navíc domácí Sotolář viděl druhou žlutou kartu. Snaha rezervy zdramatizovat zápas nebyla po změně stran úspěšná, byť rozdíl jednoho muže v poli nebyl na hřišti příliš znát a kdyby hostující gólman Hutira v tutové šanci nevychytal Poláka, kdo ví… Na kdyby se ale ani v I. B třídě nehraje a „El Clásico“ moravskotřebovského regionu se stalo kunčinskou kořistí.

Rožek rozsekl bitvu o špici pro Zámrsk. Probuzení Jablonného odskákal Letohrad

Jako mužstvo různých tváří se na podzim prezentuje Semanín. Týden po domácím výbuchu s Pomezím předvedl výkon z úplně jiného ranku a zvítězil v Lanškrouně nad tamním béčkem, když zápas zlomil v závěrečné dvacetiminutovce dvěma góly od ne úplně obvyklých střelců. Zmíněné Pomezí se, jak se zdá, probudilo k životu, vyhrálo podruhé za sebou a to je vzhledem k jeho předešlé podzimní bídě pozoruhodný počin. Nejtěsnější vítězství nad dosud dobře hrající Tatenicí se rodilo těžce, tím cennější však pro domácí bylo.

Z naší strany povedené utkání, ale se špatným koncem, mrzí trenéra Klapku

Na dno tabulky se propadla Sloupnice po remíze v souboji proti Bystrému, přičemž vzhledem k počtu gólových příležitostí mohou o ztrátě dvou bodů hovořit spíše hosté. V každém případě plichta nenadchla ani jednoho z rivalů, protože takhle po bodu se do klidnějších vod tabulky jen tak nedostanou.

Po třech to jde přece jenom svižněji, což se nyní povedlo Březové v klání s Jehnědím. Celek od řeky Svitavy sice promarnil příležitost odehrát klidnější utkání, když zkraje prvního poločasu zahodil, co se dalo, a o výsledek se strachoval až do konce, ale nájezdům soupeře, který se snažil ze všech sil vyrovnat, v závěru odolal.

Šlágr kola vyzněl těsně pro Libchavy a ty začínají konkurenci mizet v dáli

I. B TŘÍDA – SKUPINA B – 9. KOLO: Janov – Jaroměřice 5:6 (4:4). Branky: Heger 4 (1 z pen.), Boháček – J. Valenta 2, Valášek, Mooz, vlastní (Kubíček), vlastní (Zvěřina). Březová nad Svitavou – Jehnědí 2:1 (1:0). Branky: Štoudek, Mikolín – Pilař. Česká Třebová B – Dobříkov 2:6 (0:0). Branky: Langer, Foff – Novotný 4, Sedlák, Janda. Sloupnice – Bystré 1:1 (1:0). Branky: Dočkal – Jukl. Lanškroun B – Semanín 1:3 (1:1). Branky: Marek – Dlouhý, Bednár, Filipi. Pomezí – Tatenice 1:0 (0:0). Branka: Mojdl. Moravská Třebová B – Kunčina 0:2 (0:2). Branky: Kudyn, Spálenský z pen.