I. A TŘÍDA /FOTOGALERIE + VIDEO/ Fotbalisté Zámrsku sahají po pomyslném titulu půlmistra ve druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěži mužů. O víkendu v Poličce vyhráli rozdílem třídy a dvě kola před koncem podzimu vedou tabulku o čtyři body. A to před Moravskou Třebovou, která si nyní na domácím pažitu poradila se soupeřem z Jablonného nad Orlicí.

SK Polička vs. SK Zámrsk. | Video: Radek Halva

Polička vykazovala v posledních týdnech dobré výsledky, vedoucímu celku tabulky však dokázala tentokrát čelit pouze půl hodiny. Zhruba tak dlouho se hrál vyrovnaný fotbal, potom ovšem hosté zařadili vyšší rychlostní stupeň a na branku domácích se začal valit jeden nebezpečný útok za druhým. Bylo pro ně ještě štěstí, že do poločasu se ujal pouze jeden zakončený přesně Matouškem. Krátce po změně stran se prosadil kanonýr Rožek, potom následovala zajímavá poličská pasáž, ale ani několik nebezpečných standardek k návratu do utkání nevedlo. Místo toho domácí propadli ve středu pole, Jiráský se dostal do samostatného úniku od poloviny hřiště, zvýšil pohodlně na 3:0 a bylo „vymalováno“. V pohodě hrající hosté ještě vylepšili výsledek do jednoznačné podoby a dál vévodí celé soutěži.

Moravskotřebovský Slovan začal zápas proti Jablonnému zhurta a z počátečního náporu vytěžil brzkou vedoucí branku po umístěné střele Lexmana. Další možností zůstaly nevyužity, ke konci poločasu vystrčili ofenzivní růžky rovněž hosté a zásluhou Filipa srovnali, když balonu z jeho kopačky pomohli do sítě obránci – 1:1. Stejný hráč v nástupu do druhé půle „lízl“ svým zakončením tyčku a potom začal hrát znovu Slovan. Po hodině hry vrátil vedení na jeho stranu svým druhým zásahem Lexman, ale o drama bylo postaráno až do konce, protože pojistku domácí přidali teprve v samotném závěru a znovu u toho byl Lexman. V šestnáctce byl sražen a nařízený pokutový kop proměnil Schütz.

Na průběžný třetí flek vystoupala Skuteč, která přestřílela svitavskou rezervu. Přitom hosté posílení o sobotního hrdinu zápasu áčka s Heřmanovým Městcem Davida Juříka (svoji víkendovou bilanci rozmnožil o další dva přesné zásahy) nerozehráli vůbec špatně a odskočili soupeři o dva góly. Srazil je však katastrofální závěr poločasu, kdy po hrubých chybách v rozmezí 39. a 45. minuty třikrát inkasovali a skóre bylo najednou naruby. Po změně stran se béčku podařilo srovnat, ale poslední slovo měli přece jenom domácí a střelec Novotný jim zajistil v 78. minutě tři body. Tenhle nezdar musí Svitavské hodně mrzet, z utkání se rozhodně dalo něco vytěžit.

Ústeckoorlické béčko zastavilo u nováčka ve Slatiňanech sérii tří porážek, ovšem s remízou spokojeno nebylo, neboť mělo dostatek příležitostí na to, aby si zajistilo plný zisk. Jenže kvůli slabé produktivitě prakticky celý zápas dohánělo jednogólové manko, které nabralo po rychlém kontru domácích zakončeném Bakešem. Tlak hostů našel svoje vyústění až v 86. minutě po dorážce Rejdy a vzápětí mohla Jiskra obrat dokonat poté, co byl ve vápně sražen Hofman, leč Paata nařízenou penaltu neproměnil.

Tým FC Jiskra 2008 nastoupil proti Dolnímu Újezdu povzbuzen premiérovým bodovým ziskem z předchozího kola, jenže jeho nadšení zchladil hned po pár desítkách sekund Krivák, který se ocitl sám před gólmanem a v zakončení si poradil s chladnou hlavou. Domácí fotbalisté byli nebezpeční hlavně ze standardních situací a dlouhých autů, ale prosadit se v koncovce nedokázali. Klid na kopačky hostů vnesl po hodině hry Dvořák, razítko na zaslouženou výhru dal ke konci pohotovou dorážkou M. Jireček.

O důležité body vzhledem k situaci v závěru tabulky se bojovalo v okresních derby v Českých Heřmanicích, kam zavítal Žamberk. A diváci sledovali svižný start zápasu, po dvaceti minutách svítilo na ukazateli skóre 2:2. Do poločasu se o těsný náskok domácího mužstva postaral Ostřížek a zřejmě klíčovým momentem byla Vránova trefa na 4:2 zkraje druhé části. Domácí tím dostali utkání více pod kontrolu, snaha soupeře zdramatizovat vývoj nebyla účinná.

Letohradská rezerva před týdnem překvapila výhrou v Ústí nad Orlicí a ani v dalším venkovním vystoupení nebyla od úspěchu zase tak daleko. Hosté dlouho odolávali hernímu stylu protivníka, který nakopával jeden dlouhý balon za druhým a snažil se těžit ze standardek. Rozhodlo se v 70. minutě po zaváhání v letohradské obraně, kdy se k rozhodujícímu gólu prodral Zelenka. Hosté okamžitě vrhli všechny síly do útoku, ale vyrovnání jim dopřáno nebylo.

