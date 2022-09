Třiadvacetiletý fotbalista hrával před letním příchodem do Zámrsku v Horním Jelení, Hradci Králové či Chrudimi, do konce minulé sezony působil v Holicích. V rozhovoru se svěřil nejenom se svými kanonýrskými zkušenostmi, ale také s peripetiemi, které doprovázely jeho jarní návrat na hřiště po vážném zranění, a s okolnostmi jeho přestupu právě do Zámrsku.

Soudě podle výsledku byl duel proti Tatenici nejlepším v podání Zámrsku v dosavadním průběhu sezony. Cítíte to tak?

Výkon hodnotím velmi pozitivně, hráli jsme jako tým a bojovali jeden za druhého. Na tento zápas jsme se poprvé sešli v plné sestavě a myslím si, že si to sedlo. I z pohledu individuálního výkonu jsem spokojen. Šel jsem na hřiště s tím, abych dal nějaký ten gól a udělal pro mužstvo co nejvíce a abychom samozřejmě vyhráli. To se povedlo, i když tam byly věci, co jsem mohl udělat jinak a lépe, ale to bývá asi v každém zápase.

Jak jste viděl vaše vstřelené branky?

První gól jsem dával po centru z levé strany, druhý byl odražený balon někam ke vzdálenosti penalty, tak jsem dorážel. A třetí branka padla poté, co jsem dostal balon do náběhu a šel sám proti gólmanovi. A další gólové šance jsem ještě neproměnil.

Jste rozeným střelcem, nebo jsou hattricky a podobné gólové počiny u vás spíše výjimečné?

No góly ano, ty dávám rád, ale hattrick není zase tak častý. Hrál jsem většinu kariéry střed zálohy, tady v Zámrsku jsem byl teď v útoku a tam se přeci jen góly dávají lépe. A jestli zde od střílení gólů, to se uvidí, hrál jsem teprve třetí zápas, takže se spíš rozkoukávám. Důležitý je pro mě týmový výkon a výsledky.

Vzpomenete si na nějaké vaše zajímavé střelecké i jiné fotbalové počiny z minulosti?

Něco by se našlo třeba v dorostenecké lize, kdy jsme hráli s kamarádem hodně na housle a za zápas jsem jich dal sedmnáct. Pěkné góly jsem měl hlavně z přímých kopů a občas se povedla nějaká střela z první z dálky. Nejvíce gólů, kolik jsem dal v jednom utkání, na to si nevzpomínám přesně, ale bylo to určitě také v dorostu.

Zámrsk se na jaře v I. A třídě zachránil se štěstím v posledním kole. Přesto jste do tohoto klubu přestoupil z přeborových Holic. Co vás přilákalo?

Tento přestup jsem neplánoval. Na jaře jsem se v květnu vrátil do tréninku po zlomenině kotníku a přetrhaných vazech a pomalu začínal. Pak jsem odehrál i nějaké zápasy, ještě po sezoně jsem slíbil, že v Holicích budu pokračovat. Ale přišla nabídka jít hrát divizi do Ústí nad Orlicí, tak jsem zkusil přípravu, ale pořád mě trápil ten kotník a nešlo by to. Tak jsem se pak vrátil do Holic, tam jsem po pohárovém utkaní druhý den nemohl poradně chodit, šel do nemocnice, kde mi napsali rehabilitaci a v tom týdnu jsem netrénoval. Potom byl poslední týden před mistrovským zápasem, tam jsem měl po rehabilitaci, šlo s tím hrát a odtrénoval ho celý. Na středečním tréninku jsem řekl trenérovi, že nebudeme na prvním mistráku tři kluci, že jsme vyhráli republiku v male kopané a jedeme na Ligu mistrů do Černé hory. Na to mi řekl, že to jedeme na paralympiádu, když jsem zraněný, že si z něho dělám srandu a že si chodím na tréninky, jak se mi zachce. Zrovna já, který fotbalem žije a kdybych mohl a byl zdravý, tak jsem na každém tréninku. No a jel jsem s týmem na mistrák, kde mně trenér nechal na truc na lavičce celý zápas. Tak to tomu dodal tečku a už jsem nepřišel.

Takže se se v dřívějším působišti neloučil zrovna v dobrém…

A to není všechno. Už i tak jsem byl na Holice naštvaný. Kotník mi zlomili při mistráku v Lanškrouně, a to jsem dopadl ještě dobře, kdybych nalítl hlavou do té betonové zídky hlavou, tak už bych tu nebyl. Jak se zachovaly Holice, když jsem se zranil, žádné zastání, bylo jim to bohužel pomalu jedno a je mi to líto. A ani svaz to neřešil, takže je asi úplně v pořádku, když se takovými zákroky likvidují hráči. Když jsem byl zraněný, tak mi říkal kamarád, co se pohybuje kolem fotbalu v Zámrsku, jestli bych se tam nechtěl jít rozehrát k nim, když to takto dopadlo. A tak jsem tady.

Jak jste v Zámrsku spokojeni se vstupem do nového soutěžního ročníku a jak vysoko pomýšlíte v dalším průběhu podzimu?

Nevěděl jsem, co od toho mám čekat, po prvním zápase a porážce se Skutčí jsem byl hodně zklamaný, ale teď už to bylo lepší. Kdybychom se takto scházeli v plné sestavě, tak si myslím, že bychom mohli být v horní části tabulky.

Kromě Emanuela Rožka se hattrickem prezentovali ještě v okresní III. třídě Roman Moudrý z Kunvaldu a jeden z podzimních kanonýrů Deníku Mikuláš Cvik ze Žamberka při osmigólové demolici Pomezí. Mezi mládežníky se vytáhli pětigóloví borci: starší žák Šimon Matějíček z Dolní Dobrouče a mladší žáci Oliver Tomka z Chocně a Štěpán Bureš s Petrem Štarmanem z Tatenice.