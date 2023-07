Pohár hejtmana Pardubického kraje je tradičním „předkrmem“ krajského mistrovského fotbalového ročníku. Jeho úvodního kolo je rozprostřeno do rozmezí celého týdne od středy do středy a nabízí nejeden zajímavý a divácky atraktivní střet.

Libišany (v červeném) zvítězily v Poháru hejtmana Pardubického kraje 2022/2023. Začíná boj o to, komu se to podaří v nové sezoně. | Foto: Petr Hrnčíř

Všechno začalo ve středečním podvečeru na stadionu v Jablonném nad Orlicí, kde domácí fotbalisté hostili před 250 diváky soupeře z Lanškrouna. Devadesát bezbrankových minut rozuzlení nepřineslo, aby však fanouškům nebylo líto, že postrádali koření fotbalu, postarali se aktéři o nevídaný penaltový rozstřel, který se protáhl na šestnáct (!) sérií. Až potom lanškrounský gólman Slaný vystihl pokus Tomeše a přeborový favorit jde nakonec dál.

Předkolo MOL Cupu: Slavia Hradec Králové vs. SK Vysoké Mýto (pátek 18.00), Libišany vs. Nový Bydžov (sobota 17.00), Letohrad vs. Hlinsko (sobota 17.00).

O nadcházejícím víkendu se hraje dalších jedenáct utkání a vesměs se jedná o souboje mužstev místopisně nepříliš vzdálených, takže by rozhodně neměly postrádat patřičný náboj. Úvodní pohárové dějství potom zakončí středeční dohrávka v Opatovicích nad Labem a v termínu 5. a 6. srpna je na pořadu druhé kolo, do něho mají volný postup finalisté uplynulého ročníku Libišany a Lázně Bohdaneč a s nimi rovněž Česká Třebová, které odstoupil soupeř z Kunčiny.

Pohár hejtmana Pardubického kraje

1. KOLO: Jablonné nad Orlicí – Lanškroun 0:0 (0:0), pen. 13:14.

Další program – sobota 17.00: Moravská Třebová – Svitavy (hř. Staré Město), Žamberk – Choceň, Křižanovice – Třemošnice, Holetín – Prosetín, Zámrsk – Moravany, Bystré – Proseč, Holice – Slatiňany. Neděle 17.00: Skuteč – Heřmanův Městec, Dolní Újezd – Litomyšl, Křičeň – Přelouč, Rosice nad Labem – Pardubičky. Středa 2. srpna 18.00: Opatovice – Horní Ředice.

2. KOLO (úřední termín 5. srpna): Křičeň/Přelouč – Rosice nad Labem/Pardubičky, Holetín/Prosetín – Křižanovice/Třemošnice, Holice/Slatiňany – Opatovice nad Labem/Horní Ředice, Skuteč/Heřmanův Městec – Lázně Bohdaneč, Zámrsk/Moravany – Libišany, Bystré/Proseč – Česká Třebová, Dolní Újezd/Litomyšl – Moravská Třebová/Svitavy, Žamberk/Choceň – Lanškroun.