Jak to v letním pohárovém osudí často bývá, nebyla nouze o překvapení, kdy si celky z nižších soutěží vyšláply na favority. Tak jako například nováček I. A třídy ze Skutče, který před více než 150 diváky především zásluhou hattricku Filipa Nováka výrazně přehrál přeborovou Třemošnici. Dokonce pět gólů nasázel Zámrsk, jenž se na jaře v hodině dvanácté zachránil v I. A třídě, do sítě Pardubiček a také zamířil do dalšího dějství. Parádním individuálním počinem se blýskl Lukáš Trnka. Střelec z Heřmanova Městce rozsekl dramatickou zápletku v Prosetíně, když se postaral o všechny čtyři trefy svého mužstva.

Papírové nejjednoznačnější mělo být střetnutí nováčka I. B třídy z Janova proti silným Holicím. V úvodních dvaceti minutách to přesně tak vypadalo, nicméně i v tomto případě se ukázalo kouzlo pohárové soutěže. „Dost těžko jsme lepili sestavu, přesto se za bojovný výkon nemusíme vůbec stydět. Začátek patřil hostům, kteří šli rychle do tříbrankového vedení, naši hráči to však nezabalili. Nejprve si soupeř vstřelil vlastence a potom spolupráce Hegera s naší novou posilou Foffem určila poločasové skóre. Srovnat mohl Heger hned po změně stran, penaltu za ruku však poslal pouze do břevna. Poslední slovo patřilo Holicím, z naší strany to však bylo povedené utkání,“ okomentoval dění na hřišti vedoucí janovského mužstva Pavel Záleský.

Prognózy byly naplněny v případě postupu Lázní Bohdaneč, Proseče, Moravské Třebové a Přelouče, ani jeden z těchto týmů to však na venkovním hřišti neměl jednoduché a o úspěch musel zabojovat. V Dolním Újezdu došlo úterní střetnutí po nerozhodných devadesáti minutách k penaltovému rozstřelu a v něm byli přesnější domácí fotbalisté, kteří tak vyhodili z pohárového pavouka dalšího přeborového účastníka. A rychlý konec v poháru zapsala také Česká Třebová, která v Jablonném nad Orlicí vedla 2:0 a 3:1, jenže domácí nováček I. A třídy v poslední desetimunutovce ztrátu dohnal a následně ovládl penalty. K potěše svých fanoušků, jichž se ve středečním podvečeru sešlo na tři stovky!

Zbylý zápas předkola se hraje ve středu, první kolo je na pořadu o následujícím víkendu.

POHÁR HEJTMANA – předkolo: Prosetín – Heřmanův Městec 3:4 (2:2). Branky: 2. Pudil, 45. + 2. Janeček, 80. Marek – 35., 40., 58. a 72. Trnka. Janov – Holice 2:4 (2:3). Branky: 28. vlastní (Černý), 48. Heger – 14. a 77. Lát, 12. Pitter, 18. T. Jedlička. Zámrsk – Pardubičky 5:1 (3:0). Branky: 30. a 76. Houžvička, 35. Csernyanszký, 40. Jiráský, 73. Matoušek – 67. Svoboda. Březová nad Svitavou – Proseč 0:2 (0:1). Branky: 45. + 2. Mareš, 86. Rybička. Slatiňany – Lázně Bohdaneč 0:1 (0:1). Branka: 30. Koutský. Tatenice – Moravská Třebová 0:2 (0:1). Branky: 8. a 55. Bednář. Skuteč – Třemošnice 4:0 (2:0). Branky: 21., 35. a 73. Novák, 57. Talácko. Opatovice nad Labem – Přelouč 0:2 (0:2). Branky: 7. a 23. Vančura. Dolní Újezd – Moravany 1:1 (1:0), pen. 5:4. Branky: 45. D. Frank – 75. J. Branda. Jablonné nad Orlicí – Česká Třebová 3:3 (0:2), pen. 4:3. Branky: 50. Vágner, 80. Filip, 86. Chaloupek – 6. a 15. Langer, 69. Novotný.

Zbývá odehrát: Jablonné nad Orlicí – Česká Třebová (středa, 18:00).

Program 1. kola (úřední termín sobota 30. července, 17.00, může se změnit podle dohody klubů): Holice – Choceň, Heřmanův Městec – Libišany, Skuteč – Lázně Bohdaneč, Přelouč – Horní Ředice, Proseč – Svitavy, Dolní Újezd – Jablonné nad Orlicí, Moravská Třebová – Lanškroun, Zámrsk – Litomyšl.