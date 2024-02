Na úvod je třeba připomenout, že finálové utkání Poháru hejtmana by se mělo v červnu opět odehrát na ligovém pažitu pardubické CFIG arény, což jenom zvyšuje motivaci osmičky čtvrtfinalistů, protože je to přece jenom neobyčejný zážitek pro fotbalisty zvyklé na krajské stadiony. Ostatně loňská premiéra a atraktivní finálový souboj mezi FC Libišany a SK Lázně Bohdaneč (3:0) dokázal, že i krajský fotbal může v ligových kulisách nabídnout kvalitní zážitek a dobrou sportovní i společenskou úroveň celého fotbalového odpoledne doplněného o finálové střetnutí krajského poháru staršího žáků.

Jasná je jedna věc, na rozdíl od minulého roku může být letos na jaře ve hře prestižní „double", neboť oba největší favorité krajského přeboru zůstávají i v pohárovém osudí mezi top osmičkou a navíc jim přál také prosincový los, neboť nejenže se vyhnou vzájemnému souboji (na rozdíl od Sparty a Slavie), ale navíc budou mít ve čtvrtfinále výhodu domácího prostředí a nastoupí proti soupeřům, proti nimž budou v každém případě považováni za favority. I když…

Pohár hejtmana: Reprezentantka Růžičková vylosovala čtvrtfinálové dvojice

Libišany, aktuálně v pozici lídra nejvyšší krajské soutěže, se o postup do semifinále utkají v okresním derby s Přeloučí, což by na první pohled mohla být jasná záležitost, ale skutečně jenom na první, neboť mnozí fanoušci si určitě vzpomenou na semifinále minulého ročníku. Tehdy Libišany postoupily do finále v CFIG areně až po rozstřelu ze značky pokutového kopu.

Horním Ředicím los přisoudil Českou Třebovou a ani tady nelze hovořit o předem jasném měření sil. Minimálně proto, že právě Českotřebovští uštědřili loňským krajským přeborníkům jednu z pouhých tří podzimních porážek.

Čtvrtfinále a celý zbytek programu v Poháru hejtmana bude plně záležitostí mužstev z krajského přeboru. Možná je to svým způsobem škoda, i takový FA Cup jako nejstarší fotbalová soutěž planety je zajímavý tím, že v něm čas od času proklouzne do pozdějších kol vyslovený outsider (tak jako letos Maidstone United ze 6. ligy do osmifinále). V kraji se ovšem nikdo z I. A třídy ani z nižších soutěží do jara nedostal.

Jaro v Poháru hejtmana

Čtvrtfinále: 9. března

Semifinále: 15. května

Finále: 5. června

Mezi elitní pohárovou čtyřku se podívá také vítěz souboje mezi choceňským Spartakem a Třemošnicí a tady lze rovněž favorizovat domácí celek. Nutno tak soudit z toho, že zatímco on přezimuje v relativně poklidných přeborových vodách, tak rival z Železných hor se po nepovedeném podzimu chystá na těžké boje o záchranu, na které nepochybně upře maximální pozornost.

Jediným zástupcem svitavského regionu zůstal celek TJ Svitavy a od něho se bude v klání proti Heřmanovu Městci čekat postup. Jednak proto, že bude hrát doma, ale hlavně na základě podzimních výsledků, vždyť v soutěži nasbíral bezmála dvojnásobek bodů než Jiskra.

Takže při pohledu na čtvrtfinále bude obecné očekávání takové, že postoupit by měly domácí týmy. Pohár má však svoje specifika a kdo na tom bude na konci zimní přípravy za měsíc lépe, to se dá jen těžko predikovat. V každém případě však platí, že Pohár hejtmana Pardubického kraje slibuje pro jarní zajímavou podívanou a všech osm mančaftů sní svůj sen o finále na trávníku CFIG areny.