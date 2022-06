Pohár hejtmana: Gól ze hry nepadl, penaltové nervy měli pevnější hráči Libišan

Double! Tahle sezona se zapíše do historie fotbalového klubu FC Libišany zlatým písmem. Nejenže má v předstihu jisté prvenství v I. A třídě a postup do krajského přeboru. Navíc získal ve středečním podvečeru do svého držení i druhou významnou trofej.

Fotbalisté FC Libišany po vítězství ve finále Poháru hejtmana Pardubického kraje. | Foto: Pardubický KFS