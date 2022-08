Slušné měřítko sneslo zápolení mezi Moravskou Třebovou a Lanškrounem. Pro oba rivaly to byla kvalitní generálka na podzimní mistrovský výkop. O tom, že se hrálo oboustranně s nasazením, svědčí i sedm udělených žlutých karet. Herně na tom byl o malinko lépe domácí Slovan, který se mohl znovu spolehnout na Jana Bednáře. Ten totiž duel dvěma góly ve druhém poločase rozhodl.

Že hned po pohárovém víkendu nebude bez práce krajská disciplinární komise, na tom má „zásluhu“ utkání mezi Zámrskem a Litomyšlí. V závěru první půle byl za urážlivé výlevy vůči rozhodčímu vyloučen domácí Doša, po změně stran za rozhodnutého stavu hrubě fauloval hostující Severa a také zamířil do kabiny dříve než ostatní. Co se týče výsledku, favorizovaná Jiskra si došla pro postup vcelku bez zásadních problémů.

Pořádnou dávku sebevědomí natankoval v pohárových zápasech nováček I. A třídy z Jablonného nad Orlicí. V předkole otočil bitvu s přeborovou Českou Třebovou až k penaltovému vítězství a nyní o víkendu si do Dolního Újezdu dojel pro postup mezi nejlepší osmičku. Gólem „ze šatny“ hned zkraje druhého poločasu rozhodl Vágner, domácí fotbalisté nedokázali na tento úder reagovat.

MOL Cup: Šok! Pulpit a spol. ostrouhali na půdě nováčka krajského přeboru

Ve Skutči se střetli nováčci svých soutěží: domácí se chystají na I. A třídu, hosté z Lázní Bohdaneč na krajský přebor. Ve vyrovnaném měření sil se ani na jedné straně neujal žádný ze střeleckých pokusů, tudíž se publikum po bezgólových devadesáti minutách dočkalo penaltového rozstřelu. V něm trefil domácí Felkl hned v první sérii břevno, zatímco hostující exekutoři byli stoprocentně úspěšní a radovali se tak z postupu.

Hned dvě pětigólové výhry se zrodily v pohárovém prvním kole. Jarní finalisté soutěže ze Svitav splnili s noblesou předpoklady v Proseči, prakticky jasno tam bylo v poločase. To výsledek z Přelouče stojí za větší pozornost, nováček přeboru vypráskal pěti góly svého budoucího soupeře v mistrovské soutěži z Horních Ředic a naznačil, že je na obnovenou premiéru mezi krajskou elitou připraven.

Ve čtvrtfinále nebudou scházet ani Holice, které odehrály zajímavou partii s Chocní. Nejprve odskočily do dvoubrankového vedení, o to přišly po dvou choceňských zásazích v rozmezí deseti minut druhé půle, ale dříve, než tato bitva došla do rozstřelu, prosadil se čtyři minuty před koncem domácí Prokop a jeho trefa měla postupový punc.

Sestavu pro čtvrtfinále doplní vítěz duelu Heřmanův Městec – Libišany a tím bude mít Pohár hejtmana Pardubického kraje pro podzim splněno. Čtvrtfinále, semifinále a finále se budou hrát na jaře, dvojice pro následující kolo budou v průběhu podzimní sezony rozlosovány.

1. KOLO: Moravská Třebová – Lanškroun 3:1 (1:1). Branky: 15. Lebiš, 53. a 86. Bednář – 21. D. Skalický. Holice – Choceň 3:2 (2:0). Branky: 3. Fotul, 26. Černý, 86. Prokop – 67. Gronych, 77. Pánek. Přelouč – Horní Ředice 5:0 (2:0). Branky: 18. a 89. Čada, 4. Voženílek, 48. Hejcman, 68. Chaloupský. Zámrsk – Litomyšl 0:3 (0:2). Branky: 13. Folta, 45. a 77. Kundera. ČK: 1:1 (44. Doša – 80. M. Severa). Proseč – Svitavy 0:5 (0:3). Branky: 22. a 44. Chlup, 31. F. Čížek, 52. Tůma, 76. Ovad. Dolní Újezd – Jablonné nad Orlicí 0:1 (0:0). Branka: 46. Vágner. Skuteč – Lázně Bohdaneč 0:0 (0:0), pen. 3:5.

Zbývá sehrát: Heřmanův Městec – Libišany (středa 3. srpna, 18:00).