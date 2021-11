A týmu z Ústecka se podzimní derniéra vydařila skvěle, cestu ke třem bodům mu dvěma zásahy do poločasu umetl František Ptáček.

Heřmanův Městec dohraje ještě dva odložené duely: ve Svitavách (ve středu od 13 hodin) a proti Třemošnici (v neděli od 10:15). Teprve potom bude krajský mistrovský podzim kompletní.

Heřmanův Městec – Lanškroun 0:4

Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: K utkání na hřišti Heřmanova Městce jsme přistupovali s pokorou, protože na tohoto soupeře se nám v posledních letech příliš nedařilo. Z tohoto pohledu jsme výší vítězství překvapili i sami sebe. Výhru jsme si ale zcela zasloužili díky poctivé týmové hře podpořené kvalitními individuálními výkony. Na současné období se hrálo na docela dobrém terénu. Domácí hrozili hlavně z rohových kopů, které se nám podařilo odbránit, sami jsme se pokoušeli dostat se dopředu kombinačně. Po čtvrthodině jsme šli do vedení gólem z kategorie lacinějších, když Ptáček přehlavičkoval vybíhajícího gólmana. To nám hodně pomohlo, nadále jsme se soustředili na zodpovědnou defenzivu s tím, že jsme se snažili využívat možnosti k protiútokům. Z jednoho z nich po krásné přihrávce Savycha na Ptáčka padla druhá branka a do kabin jsme šli spokojení. Hlavním úkolem pro druhý poločas bylo nepouštět soupeře do vážnějších šancí a nedovolit mu, aby se dostal na kontakt. To se nám dařilo, navíc dvacet minut před koncem šli domácí po druhé žluté kartě do deseti a od té chvíle se utkání víceméně dohrávalo. V závěru jsme přidali ještě dva góly a zvýraznili naše vítězství. V celém zápase se nám dařilo trestat chyby domácích, byli jsme produktivní, i když jsme ještě pár příležitostí neproměnili. Naše poslední podzimní vystoupení bylo úspěšné.

DOHRÁVKA – 14. KOLO: Heřmanův Městec – Lanškroun 0:4 (0:2). Branky: 15. a 30. F. Ptáček, 81. Jílek, 88. J. Ptáček.