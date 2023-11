/I. A TŘÍDA/ Třináct kol, ani jedna porážka, první místo, sedm bodů náskoku, mistrovský podzim v podání fotbalistů Zámrsku byl zkrátka skoro dokonalý. Snad ani nejoptimističtější fanoušci klubu s takovou parádou na začátku sezony nepočítali. Úplně opačné dojmy panují v táboře posledního týmu tabulky FC Jiskra 2008, nicméně i tam nakonec alespoň jednou vítězný pokřik po zápase spustili.

Zámrsk nastoupil na závěr vydařeného podzimu na trávníku druhé Skutče a získaná remíza pro hosty rozhodně nebyla k zahození. Oba góly padly v nástupu do druhého poločasu a jakkoli se soupeři snažili o vítěznou trefu, tak jejich úsilí nemělo požadovaného efektu a o body se podělili. Zámrsk tak dokončil podzim s bilancí 10 – 3 – 0, nejproduktivnějším útokem a nejlepší obranou v I. A třídě. Nelze udělat nic jiného než smeknout…

Další dva uchazeči o postupové pozice se utkali v Moravské Třebové. Hrál se docela svižný fotbal s řadou gólových příležitostí, na smůlu mohl žehrat především domácí Smékal, jehož střela se odrazila od tyče a putovala podél brankové čáry ke druhé tyči a odtud do autu… Brzy po změně stran udeřila ústecká rezerva, kombinace po ose Rejda – Mikulecký – Hofman odsoudila třebovské zadáky do role přihlížejících. Slovan se snažil vyrovnat, ale proti zformované a dobře hrající soupeřově obraně se nemohl prosadit a když navíc Škrabal musel po druhé žluté kartě ze hřiště, bylo s jeho nadějemi ouvej. Ústí naopak korunovalo výtečný podzim, kde že jsou jarní starosti se záchranou do posledního kola… Moravskotřebovští potvrdili, že jim poslední zápasy podzimu nejdou v jakékoli soutěži, kronikář klubu Václav Procházka zjistil, že za posledních deset sezon jich prohráli devět…

Závěr solidně odehraného podzimu pokazil Dolní Újezd. Dvakrát hrál doma a nezískal ani bod. Porážka se Žamberkem byla trestuhodná hlavně proto, že domácí soupeři výhru doslova darovali neuvěřitelnými zkraty. Nepomohla jim ani zajímavá situace z 61. minuty, kdy gólman Vítek kryl Drahošovu penaltu, neúspěšný exekutor se vydal za odraženým míčem, byl znovu sestřelen beky a rozhodčí Kolbaba nařídil další pokutový kop! Ten Mandlík proměnil (2:2), jenže místo honby za vítězným zásahem přišel moment patřící spíše do sbírky fotbalových kuriozit, po nevídaném kiksu po „malé domů“ dostal Filip Kořán hattrick jako na zlatém podnose a Žamberku spadlo do klína vítězství. Velmi potřebné vítězství, to je nutno dodat. Zbytek času promarnili domácí stále více křečovitou a málo účinnou snahou o tlak.

Neproměněný pokutový kop Pavla Drahoše a okamžitě další penaltový faul:

Proměněný pokutový kop Radka Mandlíka:

Třináct kol to trvalo, ale nakonec se i podzimní otloukánek z Králík a Červené Vody dočkal vítězství. Pravda, ne že by to jeho kritickou situaci na chvostu tabulky nějak extra vylepšilo, ale alespoň malinká dávka optimismu by tady byla. Souboj s podobně se trápícím svitavským béčkem rozhodl v 83. minutě Tomáš Vyšohlíd, hosté si závěr podzimu pokazili ještě vyloučením Špičky a budou přezimovat společně s FC Jiskra nečekaně na sestupové pozici.

A další úspěch orlického reprezentanta v souboji s rivalem ze Svitavska. Letohradské béčko si přijelo pro vítězství do Poličky, které v závěru podzimu úplně došel dech a prohrála třikrát za sebou. Derniéra se jí vůbec nepovedla, trápil ji zejména nebezpečný Jakub Procházka, který do poločasu z rychlých kontrů zařídil Letohradu dvoubrankový náskok. Po změně stran domácí zabrali a po standardní situaci je Jílek vrátil do hry snížením na 2:1, to však bylo z jejich všechno. Když hostující mladík Stejskal z brejku přidal třetí zásah, byl poměrně překvapivý výsledek zpečetěn.

O důležité body se bojovalo v Českých Heřmanicích a zatímco domácí potvrdili, že je alespoň závěr podzimu zastihl ve zlepšené formě a posbírali nějaké body, tak fotbalisty Jablonného sevřela herní a výsledková krize. Na půdě okresního rivala zapsali čtvrtou porážku v řadě, nadto víceméně jednoznačnou, alespoň co se skóre týče. Herně to tak jasné nebylo, jenže hosté se střelecky prosadit nedokázali, zatímco domácí byli v tomto směru mnohem efektivnější, což se ukázalo hlavně v poslední čtvrthodině. Oba celky však na jaře čeká kupa práce…

1. KOLO: České Heřmanice – Jablonné nad Orlicí 4:0 (1:0). Branky: Jirsák, Brychta, Pánek, Ostřížek. Moravská Třebová – Ústí nad Orlicí B 0:1 (0:0). Branka: Hofman. FC Jiskra 2008 – Svitavy B 1:0 (0:0). Branka: T. Vyšohlíd. Slatiňany – Proseč 5:0 (0:0). Branky: J. Slavík 3, Pytlík, Sotona. Dolní Újezd – Žamberk 2:3 (1:2). Branky: Mandlík 2 (1 z pen.) – Kořán 3. Polička – Letohrad B 1:3 (0:2). Branky: Jílek – Procházka 2, Stejskal. Skuteč – Zámrsk 1:1 (0:0). Branky: Novotný – Gerčák.

