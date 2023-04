I. A TŘÍDA: Šest zápasů se odehrálo v rámci 15. kola druhého nejvyšší krajské fotbalové soutěže, pouze duel Jablonné nad Orlicí – Svitavy B musel být odložen. Opět se potvrdilo, že boje na obou pólech tabulky budou na jaře mimořádně napínavé.

Dobrý zákrok dolnoújezdského gólmana Pavla Váněho při letohradské standardní situaci. | Video: Radek Halva

Hrála se dvě derby Orlicka a v obou se radovaly domácí celky. České Heřmanice daly zapomenout na porážku s Poličkou a poradili si s ústeckým béčkem, které se tak nevymanilo z chvostu tabulky. Hvězdou zápasu se stal Lukáš Mach, který se rozpomněl na svoje nejlepší kanonýrské časy. Skóre otevřel hned z prvního útoku tečovanou střelou, na 2:0 zvyšoval po závaru v pokutovém území. To už hosté hráli v deseti, protože krátce předtím zatáhl za záchrannou brzdu Grunta a musel ze hřiště. V oslabení snížil po samostatné akci Paata, ale hned vzápětí zkompletoval Mach z pokutového kopu hattrick. Krátce po změně stran byla k vidění další červená, podruhé napomínán byl Batrla, ale i v devíti hrálo Ústí ve zbytku zápasu důstojnou partii a nebylo ani daleko od kontaktního gólu.

Předchozí porážku z venku napravil rovněž Zámrsk, který odpor soupeře z Králík a Červené Vody zlomil ve druhém poločase. Určující pro výsledek byl právě úsek hry po návratu z kabin, kdy domácí odskočili. Nejprve se prosadil Dvořák a chvíli po něm uplatnil svoji rychlosti Jiráský. Hosté dokázali ještě vykřesat naději snížením z kopačky Ďuriše, ovšem poslední slovo si vzal zkušený Podmajerský a jeho trefa čtvrt hodiny před koncem znamenala pojistka na tři body pro Zámrsk. Na jarním bodovém suchu naopak zůstala Tatenice a její tabulková situace se stále více komplikuje. Opět to byla porážka nejtěsnějším rozdílem, když všechny branky padly v Luži během úvodních pětadvaceti minutách a v další průběhu se stav více nezměnil.

Dolní Újezd bojoval proti Letohradu a utkání potřeboval naléhavě zvládnout, pokud nechtěl ještě hlouběji zabřednout do nebezpečného pásma. Povedlo se a byl to bezpochyby zasloužený výsledek. „Rehabilitace po utkání s FC Jiskra 2008 se povedla. Úvod zápasu sice patřil hostům, kteří dvakrát nebezpečně zahrozili, ale od desáté minuty jsme byli po zbytek zápasu lepší. Skóre otevřel důrazný Nádvorník, z dalších šanci se ujala ta po pěkné kombinaci zakončené Drahošem čtvrt hodiny před koncem,“ glosoval klubový sekretář Jan Kabrhel. Druhá branka domácích padla v době, kdy hosté bojovali v deseti poté, co viděl druhou žlutou kartu Linhart.

Polička padla po týdnu tvrdě na zem, na hřišti vedoucího Prosetína vyfasovala nepopulárního „bůra“. „Soupeř má ve svém středu rychlé a pracovité fotbalisty, má ve hře dobře nacvičené věci. I když jsme si možná takový příděl opticky nezasloužili, tak se inkasovaným brankám nemůžeme divit, protože jsme vyrobili řadu chyb, které nemohly zůstat bez trestu. Je fakt, že domácím padlo do sítě skoro všechno, do čeho kopli. V průběhu zápasu jsme změnili i rozestavení, ale nepomohlo to. Nemůžeme čekat, že i po doplnění kádru budeme hned vyhrávat každé utkání. Nic naplat, teď to dopadlo špatně, ale čekají nás další zápasy a bojujeme dál,“ vyjádřil se trenér Roman Kysilko.

I. A TŘÍDA – 16. kolo: Zámrsk – FC Jiskra 2008 4:2 (1:1). Branky: Bálek z pen., Dvořák, Jiráský, Podmajerský – Ježek, Ďuriš. Dolní Újezd – Letohrad B 2:0 (1:0). Branky: Nádvorník, Drahoš. Luže – Tatenice 2:1 (2:1). Branky: Fejl 2 – Kyselo. Proseč – Skuteč 4:1 (1:0). Branky: Klíma 2, M. Marek, Koutný – Cach. České Heřmanice – Ústí nad Orlicí B 3:1 (3:1). Branky: Mach 3 (1 z pen.) – Paata. Prosetín – Polička 5:1 (2:0). Branky: Filipi 3, Tichý, Spilko – Pavliš.

Odloženo: Jablonné nad Orlicí – Svitavy B.