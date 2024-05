PODÍVEJTE SE: Lanškroun padl ve Svitavách. Trenérský souboj Dvořáků pro juniora

/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Vyrovnaná soutěž? Tak po vloženém kole na prvního máje ji můžeme označit za ultravyrovnanou, supervyrovnanou nebo jaký jiný termín si jen lze vymyslet. Sedm kol před koncem je elitní pětice naskládána do rozmezí dvou bodů a něco podobného v této soutěži nepamatujeme. Do čela se vrátily Libišany poté, co doma udolaly Lázně Bohdaneč. Další ztrátu Horních Ředic využila Česká Třebová a po výhře v Litomyšl je druhá. Ve šlágru kola si Svitavy díky dvěma penaltám Králíčka poradily s Lanškrounem a také se přitáhly ke špici.

TJ Svitavy vs. FO Lanškroun. | Foto: Martin Alexa