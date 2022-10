Z bláznivého duelu urvali remízu. Je to ale další ztráta, říká choceňský Zahálka

Další regionální derby přineslo souboj dvou klubů potácejících se ve spodní polovině tabulky. Ústeckoorlická rezerva měla proti soupeři z Tatenice oslabenému dlouhodobě o několik opor převahu od zahajovacího hvizdu a ve vedoucí trefu ji přetavil M. Krátký. Po změně stran se hrálo jednoznačně v ústecké režii, hosté odpadli a řešila se jen otázka výše skóre, které se zastavilo na půltuctu gólů.

Ústí vzalo bod vedoucímu Liberci. Spása pro Vysoké Mýto přišla v závěru

Do třetice orlický souboj sledovalo publikum v Králíkách a domácí většina v hledišti radost z konečného výsledku nemohla mít. Sledovala totiž one man show v podání letohradského Michala Filipa, který vzal osud zápasu na svoje bedra. Skóre utkání otevřel ve 12. minutě, domácí na to ještě reagovali proměněnou penaltou, ale letohradský šutér nastřílel do sítě gólmana Vyšohlída další tři góly v řadě a o tříbodovém zisku pro Letohrad bylo jasno.

Deset! Českotřebovské béčko nemělo se sousedy z Rybníku žádné slitování

Zámrsk odehrál solidní partii na trávníku vedoucího Prosetína, kde byl ve hře o body do poslední minuty. Rozhodla produktivita a ta byla o chloupek vyšší na straně domácích, kteří ke gólovému konci dotáhli dvě ze svých příležitostí. Hostům se povedlo po změně stran snížit zásluhou Csernyanszkého, ale to bylo z jejich strany všechno a jejich další úsilí ke kýženému vyrovnání nevedlo. Škoda, minimálně na remízu rozhodne bylo…

10. KOLO: Polička – Luže 3:0 (1:0). Branky: L. Boháček, Jílek z pen., Klein. FC Jiskra 2008 – Letohrad B 2:4 (1:2). Branky: Kaplan z pen., Kromíchal – M. Filip 4. Skuteč – Svitavy B 1:3 (1:2). Branky: Mrázek – Ryšavý z pen., Ehrenberger, Kuda. České Heřmanice – Jablonné nad Orlicí 0:2 (0:1). Branky: Vágner, R. Filip. Proseč – Dolní Újezd 3:2 (1:1). Branky: Stupavský 2, Klíma – Štarman, Drahoš. Prosetín – Zámrsk 2:1 (2:0). Branky: Gabriel, Spilko – Csernyanszký. Ústí nad Orlicí B – Tatenice 6:0 (1:0). Branky: Pinkava 3 (1 z pen.), Pavlásek 2, M. Krátký.