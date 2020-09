Po nucených střídáních museli do hry naskočit dorostenci a po změně stran začal více hrozit soupeř, tím důležitější z pohledu domácím však bylo, že po centru Mužíka na Stejskala se jim povedlo náskok pojistit. Hosté se však z pokutového kopu dostali na kontakt a až do konce mačkali domácí tým jako citrón.

Největší drama se však na poličském stadionu odehrálo po skončení utkání a nešlo v něm o výsledek, body ani góly, ale o život. Po ukončení zápasu totiž ve středovém kruhu náhle zkolaboval hlavní rozhodčí Oldřich Bleša z Chrudimi. Díky okamžitě zahájené resuscitaci a neprodlenému poskytnutí první pomoci poličským brankářem Ondřejem Slaným a dalšími pohotově reagujícími přítomnými se podařilo zachovat jeho životní funkce do příjezdu posádky rychlé záchranné služby, která si jej převzala do péče a převezla do nemocnice.

Dvě Jurkovy trefy vydláždily svitavskému béčku cestu k vítězstvím nad Žamberkem, který toho ovšem předvedl pramálo a skóre je ještě lichotivé.

Gólové představení předvedli hráči Mýta B. když si velmi snadno poradili s Jiskrou.

Vysoké Mýto B – FC Jiskra 2008 8:1 (4:0). Branky: 20., 26., 47. a 60. Sedlák, 9., 62. a 73. Podmajerský, 40. Benda – 76. Krejčí z pen. Rozhodčí: Čapek. ŽK: 1:3. Diváci: 100. V. Mýto B: Bačkovský – D. Fišer (75. Holec), Dvořák, M. Fišer, J. Hájek, Vágner (71. Kabrhel), Sekanina, Podmajerský (81. Paďour), V. Hájek (46. Richter), Sedlák (66. Rajnoch), Benda. FC Jiskra 2008: Dvorský – Halanič, J. Ježek, Málek, Jireš (71. Petránek), Pirkl, Krejčí, Ďuriš, Vyšohlíd, Šmolík, Matoulek.

Polička – Zámrsk 2:1 (1:0). Branky: 37. Bureš, 70. Stejskal – 80. Novák. Rozhodčí: Bleša. ŽK: 1:1. Diváci: 144. Zámrsk: Branda – P. Matoušek, Mudrich, Novák, D. Houžvička, Gerčák, Vágner, Forgáč, R. Matoušek, Lipavský, T. Houžvička (8. Židík, 57. Jiráský).

Svitavy B – Žamberk 2:0 (1:0). Branky: 26. a 48. Jurka. Rozhodčí: Pecina. ŽK: 2:3. Diváci: 80. Žamberk: Truhlář – Franke, Stejskal, Molnár (60. Trejtnar), Rudolecký, Vaňous, Jírů, P. Huška (75. Chládek), Kotyza, Cvik (46. Hauptmann), Hynek (79. Pavelka).

Trhák! Každý chvilku tahal pilku

Podruhé sledovali dolnoújezdští fanoušci v utkání I. A třídy gólové třeštění. Proti Přelouči to v srpnu bylo 6:5, nyní s letohradskou rezervou nebylo k takovému výsledku daleko. Domácí tentokrát stihli špatně se vyvíjející zápas „jen“ srovnat a po rozstřelu se museli spokojit se ziskem jednoho bodu. Ono však klidně nemuseli mít nic.

Atraktivní přestřelka se na stranu Letohradu začala lámat od stavu 3:3. To nejprve hlavou Dostálek a následně ze sóla Filip zařídili odskočení na 3:5. Následně nedal Šplíchal penaltu, přesto se Újezd ještě vzchopil k náporu. V 87. minutě D. Frank druhý pokutový kop proměnil, aby vzápětí Vrabec propasíroval balon k Mandlíkovi, který se střelou z úhlu postaral o vyrovnání. Potom byl úspěšný penaltový exekutor za hrubý faul vyloučen a infarktové odpoledne završil rozstřel, v němž domácí hráči tři penalty neproměnili.

Inspiraci v tom určitě nehledala Tatenice, když v 9. minutě utkání s Ústím zahodila penaltu. Trest na sebe nenechal dlouho čekat, to si Pinkava v úniku pohotově poradil střelou k tyči. Domácím k vyrovnání pomohla až druhá „desítka“, nutno říci, že z hodně přísného hrnce. Ač dělal gólman Hubálek vše, na míč si sáhl, přesto skončil za jeho zády. Rozhodnutí padlo těsně před koncem, kdy Pavlásek našel v šestnáctce lépe postaveného Karlíka, který vystřelil Ústí tři body.

Tatenice – Ústí nad Orlicí B 1:2 (0:1). Branky: 69. Soukop z pen. – 12. Pinkava, 86. Karlík. Rozhodčí: Filipi. ŽK: 8:2. ČK: 1:0 (91. Smrkal). Diváci: 250. Tatenice: Strnad – Werner, P. Knápek (83. Polička), Soukop, Glocar, Brejša (46. Kristek), Totušek, Smrkal, O. Tareš, M. Knápek, D. Tareš (71. Kyselo). Ústí nad Orlicí: Hubálek – Pinkava, Grunta, Stejskal, Krátký (63. Š. Kopecký), Chalupník (89. Šmíd), Procházka (75. Karlík), Felgr, Pavlásek, Bohunek, Oravec (92. Černý).

Dolní Újezd – Letohrad B 5:5 pen. 2:3 (2:2). Branky: 17. a 87. z pen. Frank, 24. a 46. Štarman, 89. Mandlík – 22. Trnka, 33. Procházka, 53. Krejčí, 68. Dostálek, 72. Filip. Rozhodčí: Štěrba. ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (90. Frank). Diváci: 162. Letohrad B: Vyšohlíd – Filip, Dostálek, Černohorský (85. Šimko), Pokorný, Krejčí, Procházka, Preclík, Polzer (67. Mařík), Lorenc, Trnka.

Ohlasy KP

Rozhodčí nedají funkcionářům spát

Č. Třebová – M. Třebová 0:0, penalty 6:7

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Do utkání jsme nastoupili s cílem získat body a na hřišti odevzdat maximální bojovný výkon ve všech řadách. Soupeř potvrzoval svou kvalitu a v druhém poločase si místy vytvořil tlak, když hlavně hrozil ze vzduchu po standardních situacích, ale obrana pracovala výborně a soupeřovy hráče dokázala ubránit. Naši hráči si zaslouží pochvalu za předvedený bojovný výkon v těžkém utkání a je jen škoda druhého bodu po penaltovém rozstřelu, který by nám při našem rozpoložení určitě pomohl.“

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: „Jednalo se o utkání nevalné kvality, dlouho se hrálo bez brankových příležitostí. Soupeř měl za celý zápas jednu, my možná dvě, jinak se hrálo od šestnáctky k šestnáctce, hra byla hodně o soubojích a nepřesnostech na obou stranách. Domácí nechtěli za žádnou cenu prohrát a my bohužel nenabídli dostatek invence, nic jsme nevymysleli, nedokázali změnit hru. Vyloženě nepovedený zápas tak ani nemohl skončit jinak než bez gólů, když v naší největší šanci jsme z trestného kopu trefili jen břevno. Jsem zklamaný, měl jsem jiné očekávání, ale vyhrát za tři body jsme si nezasloužili. U domácích vynikal ve středu pole kapitán Vaňous, který se uplatnil svojí zkušeností a chytrostí, ale to neomlouvá náš výkon. Střetnutí jsme měli zvládnout lépe.“

Svitavy – Lanškroun 0:5

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: „Na Svitavský stadion nastoupila družstva s rozdílným přístupem k zápasu. Jedno chtělo hrát a vyhrát, druhé hrací čas jaksi protrpět a při dobré konstelaci nějak uspět. Takže Lanškroun vyhrál zaslouženě, neboť nás předčil ve všem fotbalovém. Spíše bych se chtěl zastavit nad počínáním obsazovacího úseku, když na zápas, ve kterém se dá očekávat vypjatá atmosféra, pošle jednadvacetiletého poněkud urostlejšího rozhodčího, který celý zápas „žere“ Savychovi komické výstupy a Ptáčkovo mlácení protihráčů lokty bez jakéhokoliv ocenění. A jeho postup ve 45. minutě, kdy nechtěl ublížit svému kolegovi Komínkovi, jehož by musel vyloučit, a dal tedy žlutou kartu Ptáčkovi mladšímu, jenom potvrdil jeho slabost v řízení a rozhodování. Pokud by někdo cítil v tomto mém vyjádření ukřivděnost, doporučuji mu prohlédnout si záznam z utkání, mimochodem velice dobrý, což nebývá na mnoha stadionech zvykem, a udělat si o mých slovech obrázek sám.“

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: „Na soupeře jsme se dobře připravili. Čekali jsme těžké utkání. Nicméně jsme Svitavy přehrávali rychlostí a v obraně jsme si počínali lépe. V ofenzivě se nám dařilo gólově, takže můžeme být spokojeni. Po přestávce jsme hráli pozorně dozadu, čekali na skulinky v obraně domácích a ještě dvě branky přidali. Kluky musím pochválit za kombinační a rychlý fotbal. Podali jsme jeden z nejlepších výkonů.“

Luže – Choceň 3:2

Petr Zahálka, trenér FK Choceň: „Věděli jsme, že hrát v Luži je těžké. Znovu se to potvrdilo. Rozhodčí nám nedaroval vůbec nic. Z šesti odehraných kol jsme čtyřikrát museli bojovat s nerovným soupeřem v podání rozhodčích. To vás pak přestává bavit. Kluci odehráli dobrý zápas. Snažili jsme se kombinovat, vytvářeli jsme si šance, které se nyní nepodařilo proměnit. Soupeře jsme přehrávali celý zápas, jen se nám nepodařilo převahu proměnit ve vstřelené góly. Domácí vytěžili maximum z důrazu a efektivity v zakončení.“