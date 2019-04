Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „V prvním poločase jsme byli nebezpečnějším týmem a zaslouženě jsme šli do vedení. Druhý poločas z naší strany už tolik šancí nepřinesl, ale podařilo se nám vstřelit druhou branku a čekal jsem, že už si zbytek utkání pohlídáme. Opak se stal pravdou a naši nepozornost v obraně domácí potrestali. Naštěstí se pět minut před koncem trefil Ondra Kail a nemuseli jsme se strachovat o výsledek do posledních vteřin.“

Žamberk – Svitavy 0:3

Ondřej Hlaváček, trenér 1. FC Žamberk: „Vzhledem k výkonu v prvním poločase je pro nás výsledek až krutý. Pokud však nedáme gól, těžko můžeme pomýšlet na bodový zisk. Místo toho dostaneme soupeře do hry hloupým faulem, který znamenal penaltu.“

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: „Žamberk se představil jako houževnatý a fyzicky zdatný soupeř, ale bez fotbalového umu. V průběhu zápasu si domácí vypracovali asi tak dvě pološance, jinak jsme měli vývoj pod kontrolou. Přesto se na první branku čekalo až do 34. minuty, kdy jsme šli do vedení díky pokutovém kopu poté, co byl po svém průniku do šestnáctky zastaven faulem Novák a následnou penaltu bezpečně proměnil kapitán Čížek. Ve druhém poločase po pohledných kombinacích dvakrát skóroval střídající Škáva a díky tomu jsme dotáhli střetnutí v klidu a po zásluze do vítězného konce. Získali jsme tak plný počet bodů na žamberském hřišti po mnoha letech.“

Lanškroun – Hlinsko 3:2

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Utkání se hrálo v tempu, oba týmy se snažily o útočnou hru. První půle nám vyšla. Dokázali jsme dva góly vstřelit, ale také tři šance neproměnit. Po pauze hosté zvýšili aktivitu a měli jsme v určitých situacích problémy. Ty vyřešil gólman. Poslední minuty při vedení 3:2 jsme ukopali a zvítězili.“

Daniel Sigan, trenér FC Hlinsko: „Utkání mi stačí zhodnotit jedinou větou – můj tým si prohrát nezasloužil, každý hráč odvedl své maximum.“

H. Městec – Choceň 1:2

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl a výsledkem byla obdržená branka. Chvilku nám trvalo než jsme se srovnali. Pomohl nám vstřelený vyrovnávací gól. Do poločasu jsme si vytvořili po krásné akci další příležitost, ale neproměnili jsme ji. Začátek druhého poločasu nám vyšel. Po další pěkné akci jsme se ujali vedení. Domácí hráli jednoduše, nakopávanými míči se nás snažili dostat pod tlak. Tomu jsme ale odolali. Musím kluky pochválit za bojovnost, zápas odmakali a proto jsme si odvezli důležité tři body.“