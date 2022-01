Na podzim jste nastřádali 27 bodů. Je to ve vašich propočtech dostačující číslo?

S podzimní části sezony i se ziskem bodů jsme spokojeni. Nicméně si společně s druhým trenérem Tomášem Mrázkem myslíme, že jsme měli získat o šest bodů více.

Z jakých zápasů vám tedy body chybí, a naopak, kde jste je urvali nad plán?

Hlavně domácí bodová ztráta v podobě remíz s Českou Třebovou a Heřmanovým městem nás mrzí. Na druhou stranu vítězství ve Svitavách hodně potěšilo.

Ješté více produktivnější

Je pro vás zásadnější umístění a počet bodů, nebo vás spíše zajímá předváděný fotbal a výkony týmu?

Dáváme přednost atraktivní hře, ale samozřejmě je potřeba, aby to bylo podpořeno i bodovým ziskem. Troufám říct, že se nám to obojí celkem i podařilo.

Co se týče ofenzivní činnost, vstřelili jste například více branek než vedoucí celek soutěže. Jak jste spokojeni s produktivitou týmu?

S ofenzivní hrou jsem částečně spokojený. Myslím si, že bychom měli být produktivnější, protože těch nevyužitých šancí v některých zápasech bylo hodně.

Na druhé straně jste obdrželi dvacet gólů. Co povědět na adresu defenzivy?

S ní jsem byl až na pár výjimek spokojený.

Doma jste si opevnili tvrz a vytěžili dvacet bodů. Mají důvod soupeři obávat se k Borku jezdit?

V domácím prostředí jsme prohráli jeden zápas, a to tehdy, když jsme si prohodili pořadatelství zápasu s Holicemi. Prohra mě hodně mrzí. Jinak mám zato, že jsme na domácím hřišti soupeře přehrávali a byl bych moc rád, kdybychom v takových výkonech pokračovali i na jaře.

Na fotbal i do hospůdky

Mají vaši svěřenci před slušnou domácí kulisou vyšší zodpovědnost?

Nevím, zda hráči cítí vyšší zodpovědnost, ale jak je vidno, na domácím hřišti se jim skutečně daří. Podpora fanoušků a fanynek byla, je a bude vždy důležitá, a na tom si právě v Pardubičkách dost zakládáme. Nejen na pěkný fotbal, ale i na dobré občerstvení do místní hospůdky na hřišti se všichni diváci na domácí zápasy vždycky těší.

Což je jako den a noc ve srovnání s venkovním prostředí, kde jste dobyli jen sedm bodů a dost inkasujete. V čem je zakopaný pes?

Co se týká venkovních zápasů, tak tam máme rezervy. I když. Podle mého názoru jsme odehráli některé zápasy velmi slušně. Bohužel jsme selhali v koncovce, a to se podepsalo na celkovém bodovém zisku z venku.

Trochu paradoxně se Pardubičky chytily ve druhé půlce podzimu. V posledních šesti kolech jste až na prohru s Horními Ředicemi jeli v „plné palbě“. Čím to?

Můj názor je takový, že jsme hráli stejně dobře i na začátku sezony, ale bohužel jsme nebyli tak produktivní. To nás připravilo o větší bodový zisk.

Nebylo vám líto, že první polovina sezony skončila, zrovna, když jste byli rozjetí?

Bylo, a to hned ze dvou důvodů. Prvním je ten, že se nám začalo na konci podzimní části dařit, a to jak výsledkově, tak i herně. Ten druhý, že jsme poslední zápas s týmem Svitav konečně nastoupili poprvé v sezoně s kompletním kádrem, který jsme vlastně na tento ročník připravovali.

Jako v pohádce: tři přání

Specifikem krajských soutěží jsou okresní derby. V nich jste si rozdělili body přesně na půl. Přesně podle postavení týmu v tabulce. S těmi, co figurují nad vámi, jste prohráli, naopak bodovali naplno s těmi, co jsou pod vámi. Berete tyto střety prestižněji?

Je to tak, okresní derby je vždycky více vyhecované než ostatní zápasy v krajském přeboru. Ale nemyslím si, že v derby rozhoduje postavení v tabulce, i přesto, že to podle výsledků tak vypadá. Jak s Holicemi, tak s Ředicemi jsme nebyli tím horším týmem, spíše bych řekl tím méně produktivním. To samé platí na druhé straně, kdy podle mě Bělá u nás odehrála slušný zápas. Bohudík nám se podařilo, oproti předchozím derby, vstřelit branky.

Jaká je podle vás úroveň krajského přeboru. Jak soutěž ovlivnil covid? Porovnejte jeho úroveň s dobou, kdy se odehrálo všech třicet kol.

Podle mě se covidová doba na soutěži podepsala. Kvůli covidu dle mého názoru úroveň přeboru, oproti období před covidem, trochu klesla. Hlavně na začátku soutěže bylo vidět, kdo a jak se v tomto složitém období připravoval.

Jaké jsou v Pardubičkách plány pro jarní část?

Uvidíme, co nám současná epidemiologická situace dovolí. V zimní přípravě bychom chtěli třikrát v týdnu trénovat, odjet na soustředění a odehrát šest přípravných zápasů. Do jarní části bych si přál tři věci. Za prvé, aby všichni hráči byli zdravotně v pořádku, za druhé, aby všichni hráči pokračovali v Pardubičkách v rozjeté sezoně, a za třetí, aby se konečně dohrál celý ročník.

Uvažujete o doplnění stávajícího kádru?

Se současným kádrem jsem spokojen, s dalšími posilami do týmu nepočítám. Pro letošní sezonu se nám podařilo sestavit nejsilnější tým za mého působení v Pardubičkách.