Dvakrát červený Letohrad utržil příděl. Od lídra schytal krutou sedmičku

Marné čekání na bod zlomu. Pět kol a nula bodů. Nenív Jaroměřicích jediného fotbalisty, který by si představoval, že malohanácká sestava vkročí do své druhé sezony v krajské I. B třídy takhle mizerně. Je to však trpká realita, na druhou stranu pořád ještě se dá podzim zachránit, kol na zlepšení je dostatek. Jaroměřičtí teď hostili Sloupnici, která oplývá tím, čím oni ne, tedy aktuální dobrou formou. Přesto s ní odehráli docela kvalitní partii, kterou v jejich neprospěch zlomil teprve pokutový kop proměněný v 69. minutě hostujícím Zachařem. Domácí se nehodlali vzdát, ale úsilí vyznělo naplno a při hře vabank přišel druhý „hřebík do rakve.“ Sloupnice má z posledních tří kol devět bodů a brankový poměr 14:0!

Přenechat iniciativu soupeři, to se nevyplatilo. V Lanškrouně to teď dobře vědí

Penaltová show ve Svratouchu. Janov po sérii tří výher zamířil na půdu chrudimského „hosta“ ve svitavsko-orlické skupině otestovat jeho kvality a nedopadlo to z jeho pohledu dobře. Možná i těžký terén, na kterém se hrálo, přispěl ke značnému množství přestupků. Z čehož vyplynulo, že ze čtyř branek padla pouze jedna ze hry a všechny tři zbylé z pokutových kopů. Za hosty byl tradičně úspěšným exekutorem Knap, domácí kapitán Pavlík byl z penaltové značky přesný ve dvou případech. Zato jeho protějšek s páskou na rukávu Lukáš Zvěřina se do dějin zápasu nezapsal nikterak pozitivně, neboť byl po necelé hodině hry za surovou hru vyloučen a Janov tak po utkání počítal jen ztráty.

Žamberk se rozjel a není k zastavení. Před týdnem sedm, nyní osm „kousků“. Chodit na fotbal na žamberský stadion pod Černým lesem se divákům vyplácí, odměnou je jim atraktivní gólová podívaná v podání tamních fotbalistů. Čtvrté vítězství v řadě (s jedním utkáním k dobru) je současně signálem, že ambice na návrat do I. A třídy rozhodně nemusí být liché. I když na druhou stranu je fakt, že tak odevzdaný soupeř, jakým bylo nyní Pomezí, nemohl být pro domácí hráče prověrkou. Tou budou teprve silnější protivníci, třeba v dalším kole Semanín.

Jiskra přišla v Poličce o nadějné vedení, ale ještě nalezla gólovou odpověď

Nováček lepší doma než venku. Řeč je o FK Jehnědí. Tenhle mančaft zatím při obou svých výjezdech selhal, ovšem doma to je úplné jiná káva, dvě vítězství a celkově jedenáct vstřelených branek ukazuje jeho sílu před vlastními příznivci. Teď vyprovodili pěti góly Semanín, což rozhodně nejsou žádní fotbaloví „nazdárci“ a jestliže ani oni nedokázali nováčkovi účinně čelit, svědčí to o dobrém výkonů vítězů. Jak to ostatně skóre 5:2 naznačuje. A to přitom po půlhodině vedli o dva góly hosté, hned však následoval kvapík značky Jehnědí dirigovaný nestárnoucím Josefem Vondrou a rázný obrat.

Ani na třetí pokus se Nejzbach bodů nedočkal. Tentokrát padl v Liberci

Remíza, která nikomu nepomohla. Utkají-li se dva celky, kterým se v soutěži příliš nedaří, čeká každý z nich, že se v souboji s podobně nevyladěným sokem chytne a nastartuje. Klasickou ukázkou bylo měření sil mezi Libchavami a Lanškrounem, tedy mužstvy obývajícími po nevydařeném startu do I. B třídy její tabulkový chvost. Jenže pokud takové utkání skončí nemastnou a neslanou remízou, což byl přesně tento případ, tak jen těžko lze předpokládat, že by to pro někoho z nich přineslo žádanou vzpruhu. Domácí se nedočkali první výhry, hůře jsou na tom jen nulové Jaroměřice.

Mistrovice došly pro vítězství v deseti mužích. Dolní Dobrouč nadělila půltucet

Překvapení. Slovan vyzrál na favorita. Dobříkov byl před tímto kolem nejlépe střílejícím mužstvem ve skupině B. Rozhodně se nečekalo, že by naprázdno jak bodově, a tím méně gólově, vyšel zrovna v Moravské Třebové, neboť tamní béčko zatím v soutěží spíše tápalo. I když se dostalo do vedení zásluhou Škrabala, bylo to teprve ve 26. minutě a sotva by někdo řekl, že tím byl střelecký účet vyčerpán. Domácí se však v dalším průběhu nikam hnát nemuseli, bylo na soupeři, aby tvořil hru a tlačil se za vyrovnáním, což se mu nepovedlo a až do závěrečného hvizdu zůstal nečekaně na suchu. Třebové dohrála potřetí z pěti svých vystoupení svůj zápas poměrem 1:0, dvakrát to bylo v její prospěch a vydolovala z toho tedy šest bodů.

SKUPINA B – 6. KOLO: Žamberk – Pomezí 8:0 (4:0). Branky: M. Cvik 3, Huška 2, Molnár, Lang, Kotyza. Kunčina – Březová nad Svitavou 2:2 (0:0). Branky: Opletal, Kudyn – Roshan 2 (1 z pen.). Libchavy – Lanškroun B 1:1 (1:1). Branky: Kletečka – Marek. Jehnědí – Semanín 5:2 (2:2). Branky: Vondra 2, Vodvárka, Gregar, Škraňka – Křepela, Bednár. Jaroměřice – Sloupnice 0:2 (0:0). Branky: Zachař z pen., M. Mikulecký. Svratouch – Janov 3:1 (2:1). Branky: Pavlík 2 (obě z pen.), Hanskut – Knap z pen. ČK: 0:1 (Zvěřina). Moravská Třebová B – Dobříkov 1:0 (1:0). Branka: Škrabal.