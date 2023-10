/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Dvě porážky a dvě vítězství, toť bilance regionálních zástupců v uplynulém dějství nejvyšší krajské fotbalové soutěže. Derby mezi Vysokým Mýtem a Lanškrounem se ve prospěch domácího béčka rozhodlo v samotném závěru. Česká Třebová si doma Pod Jelenicí otevřela střelnici, zato Choceň zůstala v Litomyšli na gólovém i bodovém suchu.

Ilustrační foto. | Foto: Martin Alexa

Vysokomýtské béčko hostilo Lanškroun a protože oba okresní rivalové zažívají celkem vydařený podzim, jednalo se o jeden z magnetů kola. Tři body brali domácí, když v nastaveném čase proměnil Jakub Mokrejš penaltu. To už hrály oba týmy v deseti poté, co po hodině hry viděl druhou žlutou kartu domácí Martin Kavka, aby ho zakrátko následoval lanškrounský František Ptáček.

„O výhře našeho týmu rozhodla větší vůle a disciplinovaný výkon všech hráčů. Od první minuty se hrál pohledný fotbal, ale s minimem šancí na obou stranách. O těsné výhře rozhodla 90. minuta, kdy po nešetrném zákroku ve vápně na proměnil Mokrejš s přehledem nařízený pokutový kop,“ glosoval zápas domácí trenér Tomáš Fritsche.

Jeho protějšek Pavel Hrabáček neskrýval svoje rozladění. „Prakticky po celou dobu se hrál naprosto vyrovnaný a z obou stran férově vedený fotbal. V prvním poločase téměř bez šancí, oba soupeři vycházeli ze zajištěné obrany a útočníci se těžko prosazovali. Tak to šlo i po změně stran až do 60. minuty, kdy rozhodčí udělil druhou žlutou kartu domácímu hráči. Hned za tři minuty si doslova vymyslel druhé napomínání také pro Ptáčka. Nevím, jestli to bylo kompenzace, ale v každém případě to beru jako hrubou chybu rozhodčího, která ovlivnila další průběh hry. Nazval bych to tak maximálně „faulíkem“. Pokračovalo se deset na deset, soupeř měl dvě dobré příležitosti, i my jsme dvakrát zahrozili, ale všechno směřovalo k dělbě bodů. Přišel ale poslední roh zápasu, rozhodčí viděl v souboji o míč náš faul, odpískal penaltu, domácí ji proměnili a šlo se ze hřiště. Myslím, že tenhle verdikt vůbec nezapadl do kontextu utkání, za mě to byl spíše šlapák na našeho hráče, ale rozhodčí to viděl jinak. Netajím se tím, že podle mě dvěma svými výroky zásadně ovlivnil zápas a nelíbilo se mi, jak tyto situace necitlivě posoudil,“ zlobil se kouč Hrabáček.

Gólostroj si otevřela Česká Třebová proti posledním Moravanům. Domácí celek se od počátku chopil otěží hry, soupeře přehrával ve všech směrech, což se odrazilo na rostoucím skóre. „Jsem rád, jakým způsobem kluci zareagovali na týden starý výbuch v Pardubičkách. Od začátku byla na nich patrná chuť, rychlost i agresivita a navíc byli velice produktivní,“ pochvaloval si výkon svých svěřenců trenér František Dvořák st.

Choceňský Spartak nejtěsněji prohrál v Litomyšli. Prohrát nemusel, ale bez vstřelené branky se na dobrý výsledek pomýšlet nedá. A skórovali, byť se štěstím, jenom domácí. „Hrálo se na těžkém terénu, fotbal trochu kulhal. V utkání jsme si vypracovali několik dobrých brankových příležitostí, ale nevyužili ani jednu. A bez gólu nelze vyhrát. Bohužel jsme si neodvezli ani bod, neboť jsme nechali propadnout centrovaný míč ze standardní situace až do naší sítě,“ mrzelo trenéra Petra Pražáka.

