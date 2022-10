Jedno z nich není překvapivé. Petr Pavlák z Libchav je svými střeleckými počiny po celém regionu dobře známý, takže nikoho nemohlo překvapit, že to byl právě on, kdo se výraznou měrou podílel na vítězství svých Libchav 5:3 v zápase I. B třídy proti Kunčině. Svým způsobem překvapivé bylo, že se tento zkušený osmatřicetiletý fotbalista do gólových statistik takto zásadně zapsal na podzim poprvé, jenže se svezl s výsledkovou bídou, jaká v dosavadním průběhu sezony na Libchavy zasedla. Vždyť zmíněný zápas proti Kunčinou byl vůbec prvním, po kterém mohli svěřence Tomáše Abta slavil tříbodový zisk.

První vítězství pro Libchavy, Sloupnice si upevnila vedoucí umístění

Zůstaňme ještě v nejnižší krajské soutěži, protože další hattrick se narodil na trávníku v Semaníně. Domácí Radim Křepela měl ve svých osobních statistikách před utkáním Jaroměřicemi dva podzimní trefy, po něm svoje konto více než zdvojnásobil. Jako střelecké probuzení lze z pohledu semanínského celku ostatně hodnotit celé toto vystoupení, neboť v předchozím průběhu ročníku to s jeho produktivitou úplně valné nebylo. Byl to právě dvaadvacetiletý hráč, kdo hrál na hřišti zásadní roli, neboť otevřel skóre proměněným pokutovým kopem, po necelých pětadvaceti minutách hry přidal druhou trefu a na kompletaci hattricku si musel počkat do samotného závěru, stihl to jen tak tak v 90. minutě. To už bylo o výsledku střetnutí dávno rozhodnuto.

Ostrá gólová palba v Mistrovicích, českotřebovský finiš byl pozdní

Za dalšími hráči, jejichž schopnosti v zakončení se projevily, musíme zamířit do nejnižší okresní soutěže. To jsou fotbalová patra, které se občas rodí poněkud divoké výsledky a vyniknout tam není pro kanonýry zase tak složité, ale samozřejmě hattrick nikdo nenastřílí jen tak zbůhdarma ani ve III. třídě. Patrik Hauptmann názorně předvedl, že žamberské béčko nemá ve svém středu pouze nedávno v této rubrice představeného Mikuláše Cvika, a v duelu proti Boříkovicím vzal střeleckou zodpovědnost ve druhém poločase z velké části na sebe. Jinak to bylo u Robina Kaplana, ten se v barvách béčka FC Jiskra 2008 prosadil v koncovce třikrát v rozmezí 14. a 41. minuty a položil tím bytelné základy k výhře svého mužstva nad libchavskou rezervou. Stejně jako helvíkovický Michal Čada, i jeho zásluhou bylo o osudu střetnutí proti Žíchlínku v podstatě jasno v průběhu prvních pětačtyřiceti minut.

O tom, že to kanonýrům na Orlicku tentokrát docela šlo, svědčí i ten fakt, že dalších třináct fotbalistů v tomto kole skórovalo dvakrát.

Lepší než všichni dospělí byl mládežníci, což však není kdovíjaké překvapení. Těmi nejproduktivnějšími bylo o víkendu 1. a 2. října čtyřgóloví starší žáci Ondřej Kaplan (Česká Třebová B), Ondřej Krejsa (FC Jiskra 2008), dorostenec Dominik Machačný (Jablonné) a mladší žák Vojtěch Bartheldy (Choceň).