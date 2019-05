Litomyšl – Č. Třebová 4:0

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: „Tento zápas patřil na jaře do kategorie povedených. Vstřelili jsme čtyři branky, k tomu orazítkovali dvakrát břevno a pár slibných akcí ještě nedotáhli. Po delší době jsme odehráli zápas s potřebným nasazením a elánem, který vedl k docela poklidnému vítězství. Soupeř přijel s defenzivní taktikou a ze začátku jsme si na jeho rozestavění museli zvyknout. Po přeskupení jsme se tlačili do koncovky, vzadu hráli s dostatečným důrazem a když jsme vstřelil úvodní branku, bylo naše vítězství na dobré cestě. Výsledek je pro hosty možná krutý, ale směrem do útoku jsme soupeři téměř nic nedovolili a zaslouženě zvítězili.“

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Bohužel nejsme produktivní v útočné fázi, hodně se nadřeme na gól a naopak v defenzivě lacino inkasujeme. Dvě vstřelené branky ve čtyřech utkáních je málo a skóre 2:10 není příliš lichotivé.“

Letohrad – Holice 5:0

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Po zaváhání v Moravské Třebové a vypadnutí v poháru jsme chtěli utkání zvládnout, a to se nám povedlo. Myslím si, že jsme skoro celý zápas byli jasně lepším týmem a zaslouženě vyhráli. V prvním poločase jsme ještě šance zahazovali. Naštěstí jsme na začátku druhé půle vstřelili prvním branku, to nás uklidnilo a utkání jsme dotáhli do vítězného konce. I přes výhru mi vadí dvě pasáže, a to po první vstřelené brance, kdy jsme na chvíli vypadli z rytmu a posledních patnáct minut bych si představoval, že budeme hrát aktivněji a budeme se víc tlačit do zakončení.“

Zdeněk Nývlt, sekretář SK Holice: „„Na půdě aspiranta na postup do divize jsme nastoupili s defenzivní taktikou. Se snahou co nejvíce zahustit střed hřiště a nedat domácím prostor k zakončení. Od začátku zápasu se nám ale moc nedařilo tento způsobe hry naplňovat. Domácí se dostávali do řady zakončení jak ze hry, tak ze standardních situací. Poločasovou remízu jsme ještě se štěstím udrželi. První polovina druhé půle se však změnila v one man show Kabourka, a tak o osudu utkání bylo rozhodnuto.Letohrad tedy vyhrál naprosto zaslouženě.“

Choceň – Chrudim B 3:0

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „Odehráli jsme znovu dobré utkání. Poctivý výkon všech hráčů přinesl zasloužené vítězství nad kvalitním soupeřem. Konečně jsme dali do zakončení klid a kvalitu. Těší mě, že jsme navázali na dobré výkony z minulých zápasů a k tomu jsme prolomili smůlu v koncovce. Mužstvo musím za předvedený výkon pochválit.“

Žamberk – Moravany 1:2

Michal Pavelka, trenér 1. FC Žamberk: „Do zápasu s Moravany jsme udělali několik změn v sestavě s cílem především nedostat branku, což se nám nakonec bohužel nepovedlo, ale i přesto si myslím, že kluci si především v prvním poločase, kdy jsme si vypracovali několik dobrých příležitostí, sami ověřili, že fotbal hrát nezapomněli a pořád mají chuť s naší situací něco udělat.“

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „Zápas byl nervózní a příliš fotbalové krásy nepobral. Zasloužily se o to oba týmy. Přestože jsme měli dobrý vstup do utkání, byli to paradoxně domácí, kteří se ujali vedení. Pro další vývoj střetnutí nám pomohlo, že jsme odpověděli do minuty po inkasované brance. Od té chvíle jsme měli optickou převahu, ale nedokázali jsme si vytvořit nějakou slibnou příležitost. Ta přišla až čtvrthodiny před koncem. Vzhledem k tomu, že jsme ji zužitkovali a potom odolali závěrečnému tlaku domácího mužstva, odvezli jsme si ze Žamberka tři šťastné body.“

Lanškroun – H. Městec 2:2 penalty 5:4

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: „Začalo se ve svižném tempu. Hosté spoléhali na brejky a standardky, po jedné jsme inkasovali. My jsme věděli, že se do šance dostaneme. Nakonec jsme vyrovnali z penalty. Před koncem poločasu šli hosté do deseti a od té doby zápas ztratil tempo. Hra byla kouskovaná a po přestávce i ostrá. Komplikací pro nás byl druhý gól. Byl jsem pak rád, že jsme podruhé vyrovnali. Šanci na otočení výsledku promarnil Savych. Penalty jsme zvládli, vytěžili jsme dva body, které určitou váhu mají.“

Jaroslav Pavlík, vedoucí mužstva FK Jiskra H. Městec: „Z mého pohledu vydařené utkání až na vyloučení našich dvou hráčů. Jinak panuje spokojenost, jak po herní stránce, tak s výsledkem. Škoda jen penaltového rozstřelu, cesta domů mohla být ještě veselejší.“