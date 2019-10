Lanškroun – Pardubičky 8:1

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Podařilo se nám vrátit ke stylu hry, kterou jsme se prezentovali dříve a utkání se nám povedlo. Brzo jsme vedli, ke konci poločasu soupeř snížil, ale to nás nijak nepoznamenalo. Hned po pauze jsme odskočili na tři branky a zápas jsme kontrolovali. Ke konci jsme přidali čtyři branky a zcela zaslouženě jsme vysoko zvítězili. Těší mě i to, že jsme hráli po celých devadesát minut stejně.“

Tomáš Mrázek, asistent trenéra SK Pardubičky: „Jako kašpaři bychom mohli klidně vystupovat v Národním divadle a alespoň tam by nám možná lidé zatleskali… Protože to, co jsme předvedli v Lanškrouně, je neomluvitelné. Před zápasem si jasně řekneme, co na soupeře hrát a jak k utkání přistoupit. Odezva? Po sedmnácti minutách a třech hrubých individuálních chybách prohráváme 0:3. Když se poté probereme a na konci první půle snížíme, začne druhá půle a po dvaceti vteřinách je to po dalším neuposlechnutí pokynů 1:4. No a aby toho nebylo málo, polovina hráčů to zabalí a doslova se na to vykašle. A tak je z toho obrovská ostuda po výsledku 1:8. Někteří hráči by se měli velmi zamyslet nad tím, jak přistupují k práci v klubu, který pro ně dělá první poslední. Stát se tohle ve vyšší soutěži, začaly by lítat pěkně mastné pokuty.“

Č. Třebová – Luže 1:2

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Z naší strany výborně odehraný první poločas. Soupeře jsme přehrávali a dostávali pod tlak, měli jsme i několik příležitostí ke vstřelení gólu, bohužel se nám podařilo vsítit jen jednu branku. Druhý poločas už od nás neměl takovou jiskru a kvalitní soupeř toho dokonale využil, když dvěma brankami otočil skóre utkání. Celkově jsme určitě zklamaní, protože zápas byl dobře rozehraný a výsledek mohl být opačný, nicméně fotbal se hraje na góly a my jich dali méně než soupeř.“

Marek Veis, trenér TJ Luže: „V týdnu nám onemocnělo pár hráčů a ještě v sobotu dopoledne jsme ani nevěděli, jestli nás bude jedenáct. Přesto jsme si na Českou Třebovou věřili a odjížděli pro další vítěství. Věděli jsme, že tým domácích tvoří většinou mladší nezkušení hráči a tomu jsme přizpůsobili taktiku. První poločas byl ještě vyrovnaný a my inkasovali zbytečnou branku ze standardní situace. Druhý poločas už byl v naší režii a zaslouženě si odvážíme tři body.“

Choceň – Svitavy 4:2

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „Začátek utkání nám vyšel. Po pěkných akcích jsme vedli 2:0. Poté jsme soupeři darovali úplně zbytečně lacinou branku na 2:1. Tím jsme hosty dostali na koně. Vytvořili si několik šancí, kde u nás stálo štěstí. Vyvrcholilo to odpískanou penaltou, kterou hosté neproměnili. Z protiútoku jsme naopak my v šanci byli faulováni a penaltu jsme na 3:1 proměnili. Od té doby jsme zápas měli pod kontrolou a dokázali ho dovést do vítězného konce.“

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: „Zakletá Choceň, nebo prokletý vedoucí? Dosažené výsledky našeho mužstva v Chocni za dobu mého působení ve funkci jsou následující: 2014: 3:1, 2015: 2:1, 2017: 6:2 a 3:1, 2018: 4:2. A tentokrát rovněž 4:2. Dříve nás pravidelně porážel alespoň zkušený střelec Myšák, ale tentokrát nás srazil na kolena patnáctiletý mladík Laky, jenž nám s přehledem vstřelil první gól a ještě na další dva přesně přihrál spoluhráčům. Tímhle lapidárním sdělením jsem snad řekl všechno k našemu předvedenému výkonu v sobotním zápase.“