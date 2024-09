A zcela nepochybně je oslaví na fotbale, v hledištích stadionů totiž stále nechybí. Samozřejmě v České Třebové, ale také v Rybníku, Semaníně a jinde. „Fotbal sleduju pořád, ať v televizi, nebo naživo osobně na okolních hřištích. Do nedalekého Rybníku to rád vezmu turistickou procházkou pěšky,“ chlubí se Zdeněk Vrba. Všude je samozřejmě dobře znám a srdečně vítán. „Mám to štěstí, že kamkoli přijdu, tam mám známe, vždycky se s každým rád potkám. Však jsem také ve fotbale strávil celý život,“ usmívá se.

Že mu za pár týdnů bude čtyřiadevadesát? Jenom číslo… „Řekl bych to takhle – nic mi není a myslí mi to. Jenom mě trochu trápí kolena, jinak si nestěžuju. A můj recept? Nevím, ale i můj doktor říká, vždyť vy si ze všeho děláte legraci. Tak možná to,“ vysvětluje Zdeněk Vrba svoji neskutečnou životní vitalitu.

Svoji fotbalovou aktivitu spojil především s činností rozhodčího, posléze delegáta a svazového činovníka. S píšťalkou mimochodem potkal na hřištích takové osobnosti, jakými byli Josef Bican, Andrej Kvašňák nebo Karel Brückner, to jenom pro představu, jak dlouho byl Zdeněk Vrba ve fotbale aktivní.

„Vždycky jsem byl hlavně rozhodčí, což mi zůstalo dodnes, takže kdykoli se dívám na fotbal, tak hodně sleduji rozhodčí a říkám si: Tohle bylo OK, tohle ne,“ vysvětluje. Jedna věc mu však nejde pod vousy a čas hrany neobrousil. Zařadil se mezi odpůrce VARu a na tom se dlouhodobě nic nemění. „Video neuznávám. Buď jsem připraven a mám na to, abych si to uhlídal sám, nebo mám asistenty, kteří mi pomohou. Jestli nařídím pokutový kop, tak je to moje zodpovědnost a ne, abych se šel někam dívat, zda to mám či nemám změnit. Od toho jsem jako rozhodčí na hřišti, abych si poradil a rozhodl sám,“ řekl rezolutně před lety v rozhovoru pro Deník a na tomto svém mínění setrval.

Samozřejmě, že mezi současnými či bývalými rozhodčími má množství přátel, s nimiž je v kontaktu, ostatně moderní technologie mu rozhodně nejsou cizí. „Kdykoli vidím, že do České Třebové nebo okolí jedou známí z řad rozhodčích, tak se s nim rád potkám, popovídám, abych věděl, co je kde ve fotbale nového a abychom zavzpomínali,“ snaží se být Vrba stále mezi lidmi.

V minulém roce byl pozván i do CFIG Areny na jedno z ligových utkání FK Pardubice. „To mě moc potěšilo, byl to příjemný den. Při této příležitosti jsem si na novém krásném stadionu znovu uvědomil, jak neuvěřitelně se změnily podmínky pro fotbal. Ať pokud jde o zázemí, kvalitu trávníků a všechno kolem. Pro nás, co důvěrně pamatujeme škvárová hřiště, to je až k nevíře.“

S fotbalem toho Zdeněk Vrba zažil spoustu, zdaleka ne všechno se však dá publikovat… „Někdo mi říkal, že bych o svých zážitcích a vzpomínkách měl napsat knihu, ale myslím, že ani papír by řadu věcí neunesl. Doby bývaly zkrátka jiné. Ale musím říci, že podle mě jsme dříve bývali ve fotbale tak nějak soudržnější. Dnes mi přijde, že každý hraje hlavně sám na sebe,“ nelíbí se mu.

Lásku k fotbalu po něm podědili i jeho potomci. „Z šesti pravnoučat hrají tři fotbal za mládežnické kategorie v České Třebové. Viděl jsem, kdy jeden z nich dal v zápase deset gólů, to člověku samozřejmě také udělá radost,“ netají se.

Jako fotbalový fanoušek má samozřejmě radost z výkonů českých zástupců v evropských pohárech, naopak reprezentace mu v poslední době moc radosti nepřinesla. Nejenom jemu… „Víte, já jsem vždycky vyznával a měl rád útočný fotbal. Hlavu si můžu ukroutit, když vidím, že jsme s balonem u vápna soupeře a potom se sami prokombinujeme k vlastnímu brankáři. To není fotbal, ale šachy. Můj názor je, že trenér Hašek není mužem, který by na tuhle práci měl,“ poznamenal Zdeněk Vrba, legenda fotbalu na východě Čech.