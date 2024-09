„Myslím, že jsme proti Kunčině předvedli jako tým jeden z těch lepších letošních výkonů, jen s výjimkou prvních dvaceti minut, kdy byl určitě lepší soupeř. Nakonec jsme ale dali první gól my a potom to už od nás bylo dobré. A můj výkon? Řekl bych, že byl standardní, vzhledem k věku. Určitě to nebylo nic extra,“ nedělal LEOŠ MAREK vědu z toho, že se o gólově vyjádření převahy domácích celku postaral třemi zásahy výhradně sám.

A jak se mu to vlastně povedlo? „První gól padl po rohu, to jsem se trefil hlavou, u mě málo vídaný jev… (s úsměvem). Druhý po dlouhém autu dorážkou na zadní tyči a třetí znovu po rohu a po nepovedené střele, kdy z bezprostřední blízkosti stačilo jenom nastavit nohu. Takže perfektní práce od spoluhráčů,“ zdůrazňuje týmovou zásluhu na svém výjimečně vydařeném odpoledni Marek.

Svojí fotbalovou profesí byl vždycky útočník, takže bere jako fakt, že na sebe musí často brát střeleckou zodpovědnost. „Celou kariéru hraju v útoku, takže už jsem pár hattricků dal, i více gólů v zápase se někdy povedlo. Ale vzhledem k počtu mých šancí to mohlo být určitě výrazně vyšší číslo… Každopádně vždycky mi k tomu pomáhali spoluhráči perfektními přihrávkami, bez nich by to nešlo,“ říká zkušený šestatřicetiletý fotbalista. „A ano, v Dobrouči se ode mě očekávají góly, takže jsem rád, když se to občas takhle povede,“ netají se.

Na góly, které by byly hezké na pohled, však nikdy moc nebyl. „Na nějakou extra pěknou branku si ani nepamatuju, většinou jsem byl spíš ten doklepávač… Je to hodně dlouho, ale jednou jsem dal za Dolní Čermnou šest gólů v utkání,“ vylovil z paměti zajímavou kanonýrskou vzpomínku.

Dolní Dobrouč vstoupila do podzimu skvěle, dokonce se nyní posunula do čela skupiny B. Je to pro samotné tamní fotbalisty překvapení? Mění se teď nějak klubové ambice? „Začátek soutěže nám opravdu vyšel nad očekávání dobře, takže asi to trochu překvapení je. Do sezony jsme šli s tím, abychom hráli klidný střed. Naše ambice se určitě nemění, chceme se fotbalem hlavně bavit a mít z něj radost, což se nyní daří. Těžké zápasy nás ještě čekají, takže uvidíme, na co budeme stačit,“ zůstává obezřetná Leoš Marek, který kromě Dolní Dobrouče zanechal svoje fotbalové stopy rovněž ve Verměřovicích a Dolní Čermné.

„V našem týmu je pár hráčů, kteří mají zkušenosti z vyšších soutěží, což se nám v I. B třídě velmi hodí. Dobré výsledky jsou založeny hlavně na tom, že hrajeme kolektivně, vyhýbají se nám zranění a scházíme se ve vysokém počtu,“ vysvětluje Leoš Marek vzestup dobroučského fotbalu. „Naše silné stránky? Ty zatím neprozradím,“ dodává s úsměvem.

Jako tradičně v téhle rubrice zbývá otázka, co říká Leoš Marek na český profi fotbal, ať klubový, nebo reprezentační. „Na klubové úrovni je to super, doufám, že se bude všem našich celkům dařit i v ligové fázi evropských pohárů. Jako fanoušek Sparty musím říci paráda, i když patřím k těm, co v pohárech fandí všem českým klubům. Dojem z naší reprezentace je špatný, jen doufám, že do budoucna uvidíme lepší výkony, než byly ty poslední,“ vyjádřil nejenom svoje vroucné přání.