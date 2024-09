„Utkání bych hodnotil jako fyzicky velmi náročné pro každého z nás, protože jsme byli oslabení a museli nás doplnit dorostenci, kteří před námi měli také svoje utkání. Celý tým bych pochválil za to, ze jsme se nevzdali, i když jsme třikrát prohrávali o dvě branky. V zápase ale bylo také dost chyb, z nichž se musíme všichni poučit do dalších kol,“ ohlédl se Tadeáš Šilar za desetigólovou přestřelkou na českotřebovském trávníku.

Čtyři góly v utkání se nedávají každý den, vydejme se tedy po stopách tohoto výjimečného výkonu. „První branka padla po krásné nahrávce mezi stopery, kdy jsem šel sám na branku a obstřelil gólmana k pravé tyči. Druhá následovala po centru do vápna, kdy jsem oběhl stopera a špičkou kopačky poslal balon do protipohybu gólmana, míč se tak tak dokutálel do sítě. Třetí gól jsem přidal poté, co domácí brankář vyrazil naši střelu ke své levé tyči a já dorážel do prázdné. A čtvrtý jsem vstřelil z penalty," popisuje osmnáctiletý fotbalista svoje výjimečné odpoledne. Právě proměněním pokutového kopu deset minut před závěrečným hvizdem zajistil Lanškrounu nerozhodný výsledek.

Řadí se Tadeáš Šilar mezi spolehlivé kanonýry, na které trenéři v Lanškrouně pravidelně spoléhají? „U mě vyšší počet nastřílených gólů tak častý jev není. Moc hattricků jsem v kariéře nenastřílel a ani si nepamatuju, kdy naposledy jsem zaznamenal v utkání více než dva góly. Bylo to teď poprvé za docela dlouhou dobu a dodalo mi to dost sebevědomí do dalších zápasů. Samozřejmě jako útočník jsem v sestavě od toho, abych dával góly, ale nestřílím je jenom já sám,“ říká hráč, který dosud jiné než lanškrounské barvy nehájil. „Hezké góly jsem nikdy moc nedával, snad bych si vzpomněl na pár zásahů v dorostu, třeba když jsem rozhodl duel hlavičkou v 90. minutě,“ dodal.

Zpět do I. B třídy, kterou Lanškroun B otevřel ziskem pěti bodů ze čtyř střetnutí. Spokojenost, nebo zklamání? „Do začátku sezony jsme šli s tím, že se chceme držet v horních patrech tabulky, ale kvůli řadě zranění a dovoleným si tým ještě moc nesedl a sestava je hodně změněna oproti minulému ročníku. Věřím ale, že si mužstvo postupem času sedne a budeme zpátky nahoře,“ je optimistou Šilar.

On sám v letních pohárových zápasech nakoukl také do kabiny lanškrounského áčka. Pokud se mu bude dařit tak jako v České Třebové, věří v posun do prvního týmu? „Každý mladý fotbalista má sen si zahrát vyšší soutěž. Také já takový mám, ale je přede mnou ještě spousta práce, aby se mi tahle šance vůbec někdy naskytla. Nějaké minuty za áčko mám a doufám, že se postupem času dostanu do jeho sestavy, ale to bude nějakou dobu trvat,“ zůstává realistou.

A jak sleduje osobnost uplynulého fotbalového víkendu z Lanškrouna český fotbal? Co říkal Tadeáš Šilar například na vystoupení našich klubů v evropských pohárech? „Jakožto sparťan jsem hrozně rád, že se Sparta dostala po devatenácti letech zpátky do Ligy mistrů. A ještě, když jsem byl přímo u toho na Letné, bude to vzpomínka asi na celý život. Bohužel Slavii se to i přes vyhraný domácí zápas nepovedlo, ale budu jí přát v Evropě hodně štěstí a dalším týmům z Česka též.“