Krajská I. B třída: Není každý týden posvícení. Fotbalisté Dobříkova museli skousnout vysokou porážku 0:4, kterou utrpěli v domácím prostředí. Ačkoli po prvním poločase v duelu s Prosetínem to vůbec nevypadlo. Bohužel Dobříkovu hrubě druhé dějství nevyšlo, dostal tři góly během šestnácti minut a naděje na dobrý výsledek se rozplynuly.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Bez bodového zisku se vraceli hráči Sloupnice z Březové, kde prohráli 0:2. Obě branky padly ve druhém poločase. Domácí se derou tabulkou vzhůru a zlepšenou formu potvrdili. Na první příčku v B skupině se vrátily České Heřmanice. Zápas v Kunčině ovládly. Brzy se hosté dostali do vedení a klíčový druhý zásah přišel před odchodem do kabin. Hned po pauze přidal Jirsák třetí, poté Mach čtvrtý a bylo hotovo. V klidu tak mohli Heřmaničtí sledovat, jak dopadne nedělní souboj Jablonného s Opatovcem. Hosté přijeli oslabeni, přesto vyválčili dva body za výhru na penalty. Domácí hned v úvodu zahodili dvě tutovky a Opatovec je potrestal z jediné akce v 31. minutě. Co naplat že měli Jablonští po celý zápas herní převahu, když ji dokázali vyjádřit gólově jen jednou po hlavičce Kyllara. Při penaltách dvakrát neuspěli a Opatovec vytěžil maximum.