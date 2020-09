Krajský přebor fotbalistů a ohlasy na víkendové zápasy 8. kola:

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Lanškroun - Holice 2:0

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: „Na soupeře jsme se dobře připravili. Holice jsou nejlepším mužstvem v soutěži co se týče držení míče a kombinaci v postupném útoku. Proto jsme hráli zataženě, místy i hodně. Ani jsme se nedostali v první půli do brejků. Poločas určitě patřil hostím a nás podržel gólman. Druhá půle se vyrovnala. Po velké chybě hostí jsme se dostali do vedení. Poté přišlo vyloučení hráče Holic a od té doby jsme už soupeře až na jednu výjimku k ničemu moc nepouštěli. V samém závěru jsme pojistili výsledek na 2:0. Hráče musím pochválit, že zápas zvládli, přišlo mi, že chtěli více a bylo to ve druhém poločase cítit. Podali jsme výborný výkon.“