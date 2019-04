Moravany – Letohrad 2:8

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „Měli jsme výborný začátek, když jsme dokázali vstřelit gól. Paradoxně nás neuklidnil, ale naopak jsme po individuálních chybách během šesti minut třikrát inkasovali. A to určilo ráz utkání. Bohužel je to na jaře naše druhé velmi nevydařené vystoupení. Co je ještě horší, že znovu doma. Nezbývá nic jiného, než se poučit z chyb a soustředit se na další zápasy.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Do Moravan jsme jeli s respektem. Vstup do utkání nám herně vyšel, ale inkasovali jsme první branku. Naštěstí se nám podařilo výsledek rychle otočit v náš prospěch a pak už jsme měli utkání pod kontrolou. Jsem rád, že jsme utkání zvládli, také jak kluci reagovali po obdržené brance, a že se konečně dohrávalo v klidu. Nemůžu pochopit obdržené branky po situacích, na které jsme kluky upozorňovali. Tohle by nás v dalších zápasech mohlo stát body a musíme být v bránění důslednější.“

Lanškroun – Žamberk 8:1

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Musíme hodnotit pozitivně, roli favorita jsme potvrdili. Vyvíjelo se to pro nás hned od začátku dobře. Snažili jsme se o ofenzivní fotbal. Po gólu na 2:0 se nám hrálo opravdu dobře. Nepolevili jsme ani po přestávce, i když už byl výsledek rozhodnutý.“

Ondřej Hlaváček, trenér 1.FC Žamberk: „Výsledek mluví za vše. Domácí vyhráli zcela zaslouženě, my předvedli ustrašený výkon.“

Dolní Újezd – Choceň 1:1 penalty 2:4

Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: „Bylo to utkání spíše bojovné než pohledné pro oko diváka. V prvním poločase se hra odbývala převážně ve středu pole, my jsme si moc gólových šancí nevypracovali, soupeř také ne. Po změně stran se nám konečně podařilo vstřelit branku a šli jsme do vedení, bohužel jsme potom nezvládli ubránit jednoduchou standardní situaci zahrávanou z poloviny hřiště. Balon nám tam propadl a hosté dorážkou vyrovnali. Hrozný gól… Ještě jsme měli jednu příležitost rozhodnout, ale choceňský gólman vytáhl excelentní zákrok. Po průběhu utkání byla remíza asi zasloužená, pohříchu jsme nezvládli penaltový rozstřel a byla z toho opět další ztráta bodů.“

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „V utkání jsme si vytvořili několik příležitostí, které se nám nepodařilo dotáhnout do gólového konce, což ovlivnilo průběh celého utkání. Domácí bojovali, hrozili ze standardních situací. Po jednom centrovaném míči se dostali do vedení. Podařilo se nám nakonec vyrovnat. Přesto jsme z průběhu celého zápasu měli vytěžit více.“

Č. Třebová – Svitavy 0:1

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Neodehráli jsme špatné utkání. Obrana fungovala dobře až na jednu chybu. Po naší standardce jsme ve třech obráncích nedokázali vyřešit výkop brankáře na dva útočící hráče, kteří se dostali až do zakončení. V útočné fázi jsme si vypracovali několik dobrých příležitostí, ale v koncovce jsme nebyli dost důrazní.“

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: „V České Třebové se hrál bojovný zápas plný osobních soubojů, hlavně vzdušných, neboť nerovný terén nesvědčil přesným kombinacím po zemi. V prvním poločase byli domácí hráči aktivnější, vytvářeli si pološance zejména po centrech z trestných kopů, které však naštěstí pro nás nedokázali dotáhnout do úspěšného konce. Podobně začal i druhý poločas, ale přišla 53. minuta, která rozhodla zápas. V ní našel brankář Jílek dlouhým nákopem před vápnem soupeře Juříka, určitě nejlepšího hráče utkání, který míč zpracoval a přihrál jej doleva na nabíhajícího Drašara. Ten jej následně poslal podél brankáře do sítě. Další fáze utkání se nesly ve znamení snahy domácích o vyrovnání, my jsme se s úspěchem bránili a podnikli ještě několik výpadů do otevřené obrany, ale bez stvrzujícího zásahu. Přesto nás se závěrečným hvizdem hřály tři body ze hřiště, kde jsme v minulosti nevyhrávali.“