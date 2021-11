Třináct kol a ještě jedno navíc. V krajské fotbalové I. A třídě jsou odehrány veškeré zápasy, které byly od srpna do října v plánu. Trojlístek ze Svitavska se loučil ve dvou případech vítězně, pouze svitavská rezerva se z dlouhé cesty nevrátila vesele.

Dolní Újezd sehrál ve čtvrtek v Zámrsku ostrý boj s výsledkem 1:1, cosi podobného se čekalo i v neděli na hřišti v Bořkově. Všechno však bylo jinak. Domácí soupeře rozebrali do šroubku (7:0), ten ve druhém poločase naprosto rezignoval a musel být rád, že nevyfasoval dvouciferný debakl. „O převaze našeho celku svědčí střelecká bilance. Vyslali jsme na branku soupeře sedmadvacet střel, z toho třináctkrát jsme mířili mezi tři tyče, čtrnáct pokusů šlo mimo. Hosté se za celé utkání do prostoru branky netrefili vůbec,“ shrnul statistiku sekretář Jan Kabrhel.

Svitavská rezerva nenavázala na sváteční výhru nad FC Jiskra 2008, v Králíkách padla 0:2. Nemuselo tomu tak ovšem být. „O výsledku jinak hodně vyrovnaného zápasu rozhodly tři faktory. Tím nejdůležitějším bylo, že po čtvrtečním zápase hráli domácí na Jakuba Válka nemoderní osobní obranu. Jejich bek se od Válce devadesát minut nehnul ani o decimetr. Za druhé jsme v závěru poločasu ještě za bezgólového stavu nedali penaltu, no a potom jsme v úvodu druhé půle znovu dostali gól z říše záhad. Soupeř utkání definitivně rozhodl v závěru, kdy už bylo jedno, jestli jeden nebo dva,“ řekl trenér Milan Janko.

Polička toho v průběhu podzimu pokazila více než dost, tak alespoň závěrečné vystoupení dopadlo dobře. Vysokému Mýtu oplatila porážku ze čtvrtečního kola a výsledek 4:1 je snad příslibem pozitivnější budoucnosti poličského fotbalu. „Byly to dva rozdílné zápasy. Bylo vidět, že ve čtvrtek si Vysoké Mýto pomohlo dvěma kluky ze širšího kádru áčka, což bylo znát. Domácí utkání se nám ale povedlo a zaslouženě jsme ho vyhráli, stejně jako jsme na hřišti soupeře zaslouženě prohráli. Vyšel nám tah se zařazením gólmana Ondry Slaného do útoku. Ukázal, že má čich na góly, nastoupil a hned se trefil, byla to dobrá volba. Ukázali jsme, že na střed tabulky I. A třídy máme, jenom bude zásadní, abychom se tam na jaře co nejdříve dostali. Za tento duel zaslouží tým pochvalu,“ uvedl vedoucí mužstva Jarmil Andrle.

Měli na ně pifku. Jedním z dalších soubojů byl duel ve čtvrtek ještě vedoucích Lázní Bohdaneč s ústeckou rezervou. V sobotním duelu ale nastupovali domácí v odvětě v pozici tabulkové dvojky. „Do Ústí jsme odcestovali bez šesti hráčů. Přesto na velkém, ale tvrdém a hrbolatém hřišti jsme byli lepším týmem a jen díky brankové konstrukci a skvělému gólmanovi Šmídovi nebylo rozhodnuto dříve. Bohužel v 87. minutě po spoustě smolných odrazů se soupeř nádherně trefil,“ vrací se bohdanečský trenér Jan Uhlíř k prvnímu vzájemnému střetu. Lázeňští šviháci tak přišli o vedení v soutěži, které jim sebraly Libišany. Pomsta byla sladká. Za půl hodiny Bohdaneč vymalovala… „Začali jsme výborně a hosté nevěděli, kde jim hlava stojí. Zápas jsme rozhodli v první půli,“ pochvaloval si bohdanečský sekretář Tomáš Jupa. Na přezimovaní v čele I. A třídy to ale nestačilo. Libišanští fotbalisté se po remízové první půli v Rosicích nad Labem po přestávce střelecky probudili.

Tím, že se po dvou či třech dnech střetli stejní rivalové, byly napsány i další zajímavé příběhy. Tatenický celek oplatil čtvrteční porážku Přelouči, když ve druhém poločase dokázal zareagovat na soupeřovo vyrovnání a David Tareš rozhodl o cenném tříbodovém zisku. Letohradská rezerva i podruhé přehrála v derby Žamberk, tentokrát na jeho trávníku. Zásluhu na tom měl i Tomáš Kabourek, který stihl během jediného dne skórovat dopoledne za letohradské áčko v divizi v Kosmonosech a odpoledne za béčko v Žamberku, kde naskočil jako střídající hráč.

14. KOLO: Lázně Bohdaneč – Ústí nad Orlicí B 3:1 (3:0). Branky: 5. Koblížek, 27. Horyna, 29. Sadílek – 86. Kopecký. Rosice nad Labem – Libišany 1:3 (1:1). Branky: 28. Pipek – 13. Chmelík, 53. Lokvenc, 66. Motyčka. Polička – Vysoké Mýto B 4:1 (1:1). Branky: 37. a 78. z pen. Jílek, 79. Slaný, 84. Boháček – 16. Holec. Žamberk – Letohrad B 1:2 (0:0). Branky: 74. Lang – 68. J. Černohous, 74. Kabourek. Dolní Újezd – Zámrsk 7:0 (3:0). Branky: 13., 68. a 77. Drahoš, 45. a 69. Štarman, 18. Kabrhel, 56. P. Frank. FC Jiskra 2008 – Svitavy 2:0 (0:0). Branky: 49. Hnátnický, 85. Halanič. Tatenice – Přelouč 2:1 (1:0). Branky: 19. Werner z pen., 70. D. Tareš – 67. Voženílek.