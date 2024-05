KRAJSKÝ PŘEBOR /FOTO, VIDEO/ Nedělní šlágr nejvyšší krajské fotbalové soutěži mezi Českou Třebovou a Lanškrounem nabídl zajímavých a rušných 90 minut, na jejichž konci si soupeři podělili po jednom bodu. Zaslouženě? Nejspíše ano, ačkoli více šancí měli v průběhu utkání domácí, ale tu největší v závěru hosté. Další celky z Orlicka braly vítězství, Choceň si poradila s Holicemi a vysokomýtské béčko prokázalo dobrou formu v souboji s Lázněmi Bohdaneč.

Momentka z utkání FK Česká Třebová vs. FO Lanškroun. | Video: Radek Halva

Derby na stadionu Pod Jelenicí nabídlo řadu hezkých fotbalových momentů, ale také jeden ošklivý. To když v závěru poločasu domácí Daniel Šmíd při obětavém obranném zákroku ve skluzu nešťastně narazil do sloupku zábradlí a ze hřiště musel být převezen přivolanou RZS do nemocnice. Oba góly padly po změně stran. Nejprve předvedl svoji víkendovou střeleckou fazónu umístěnou střelou Matěj Polášek (v sobotu nasázel hattrick v utkání béčka v I. B třídě proti Kunčině), ale českotřebovský náskok dlouho nevydržel. Po rozehraném rohovém kopu se ve skrumáži nejlépe zorientoval Ondřej Veselý a vyrovnal. K.O. mohl domácím v 86. minutě zasadit František Ptáček, ze souboje „z očí do očí“ však vyšel vítězně Jakub Hotmar.

Kéž bychom dokázali odehrát stejně náročně i jiná utkání než derby s Ústím...

FK Česká Třebová vs. FO Lanškroun. Matěj Polášek.Zdroj: Deník/Radek Halva„Diváci sledovali oboustranně nadstandardní utkání. V prvním poločase jsme si vypracovali několik vyložených šancí, ale nedokázali se dostat do vedení. Že nás tato skutečnost bude mrzet, to se ukázalo v dalším průběhu. V 70. minutě jsme sice vedoucí gól zaslouženě vstřelili, ale náskok bohužel nedokázali udržet. Hosté zvýšili obrátky, zjednodušili hru a vyrovnání se dočkali deset minut před koncem. Oba týmy se nechtěly smířit s nerozhodným stavem a hnaly se do útoku. Když v závěru gólman Hotmar zlikvidoval tutovku Ptáčkovi, utkání skončilo spravedlivým výsledkem bez vítěze,“ vyjádřil se českotřebovský trenér František Dvořák ml.

Také jeho protějšek z lanškrounské lavičky Pavel Hrabáček pokládal dělbu bodů za odpovídající obrazu hry. „Celé utkání bylo velmi bojovné, ale z obou stran férově vedené a velmi dobře řízené rozhodčími. Mužstva se snažila nenechat soupeře hrát, presovalo se ve středu pole, v zadních řadách si nikdo nechtěl dělat starosti a dopředu tak létalo hodně dlouhých balonů. První poločas vyzněl lépe pro domácí, kteří měli více střeleckých příležitostí, ale všechno jsme ustáli. Po změně stran byla hra vyrovnaná, přesto jsme inkasovali jako první, když jsme po ztrátě míče uprostřed hřiště sice nejprve odvrátili centrovaný míč, ten ale domácí hráč trefil z hranice vápna přesně k tyči. Hned jsme ale více zatlačili směrem dopředu, získali několik rohů a po jednom z nich se nám povedlo vyrovnat. Nakonec jsme mohli i vyhrát, ale Ptáček ve vyložené pozici trefil pouze brankáře do nohou. To byla škoda, ale remízu v celkovém pohledu pokládám za zaslouženou.“

FOTO: Optická převaha a držení míče? Ano. Nebezpečí před brankou soupeře? Ne

Choceňský Spartak buší po hubené výhře nad Holicemi na brány horní poloviny tabulky. Za vydřené tři body musí děkovat zkušenému Radimu Fikejzovi a jeho pohotovosti v jediné gólové situaci zápasu. „První poločas se nám vůbec nepovedl, individuální výkony většiny hráčů byly podprůměrné. Navíc se nám na delší dobu zranili dva hráči. Po změně stran se náš herní projev zlepšil a výsledkem byla vítězná branka. Pozitivem je dobrý výkon defenzivy a žádný inkasovaný gól,“ glosoval utkání kouč Chocně Petr Pražák.

Do Vysokého Mýta přijel na jaře velmi dobře hrající celek z Lázní Bohdaneč, ale domácí béčko nepřipustilo ztrátu a „anglický“ týden zvládlo na sto procent. „Zápas dvou týmů s podobným herním stylem rozhodla naše větší vůle získat tři body na svoji stranu. Skóre otevřel po úniku Kabrhela a faulu v pokutovém území z nařízené penalty Mokrejš, soupeř po chybě v rozehrávce a rychlém brejku srovnal na poločasovou remízu. Ve druhých pětačtyřicet minutách jsme kontrolovali hru a po pěkné kombinaci a následném centru Mokrejše hlavou zakončil Benda na 2:1. V závěru hosté zvýšili tlak, ale po úniku vysokomýtské ikony Jiřího Průška a proměněném sólu přes půl hřiště jsme potvrdili vítězství a z anglického týdne získali plný počet bodů,“ radoval se trenér Tomáš Fritsche.