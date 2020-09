Moravany – Choceň 2:0

Miroslav Semerád, trenér TJ Sokol Moravany: „Byli jsme svědky oboustranně velice kvalitního duelu. V jeho úvodu jsme nastřelili břevno a vypracovali si ještě jednu šanci. Nicméně i hosté si vytvořili v prvním poločase dvě velké možnosti ke skórování. Průběžný remízový stav odpovídal dění na trávníku. Druhou půli zahájila Choceň neproměněním tutovky a my odpověděli vedoucí brankou. Od té doby měli hosté více ze hry, my jsme se soustředili na důkladnou defenzivu. Navíc se nám podařilo přidat druhý gól. Pochvalu si zaslouží celý tým za dodržení taktických pokynů a také za bojovnost. Podržel nás rovněž gólman Branda.“

Petr Zahálka, trenér FK Choceň: „Museli jsme udělat pár vynucených změn v sestavě. Pět minut trvalo, než jsme se srovnali. Potom jsme začali hrát svoji hru. Snažili jsme se o kombinaci, vytvářeli jsme si velké šance, které jsme znovu neproměňovali a to nás stálo v Moravanech body. Domácím nás trestali po našich dvou zaváháních, které na rozdíl od nás dokázali stoprocentně proměnit. Napočítal jsem osm vyložených gólových příležitostí, které jsme neproměnili. K tomu domácí rozhodčí odpustil dvě penalty. Hra je dobrá, musíme dát víc do koncovky a takové zápasy zvládat vyhrávat.“

Č. Třebová – Chrudim B 2:3

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Proti kvalitnímu soupeři jsme odehráli dobré utkání. V prvním poločase jsme otočili z 0:1 na 2:1 a měli několik příležitostí k navýšení skóre, kdy na začátku druhé půle jsme měli dokonce stoprocentní šanci ke vstřelení branky. Bohužel nás opět zradily individuální chyby, které tým z Chrudimi dokázal proměnit a celkově vyhrát o jednu branku.“

Litomyšl – Lanškroun 1:4

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: „Zápas nám nevyšel, soupeř u nás vyhrál naprosto zaslouženě. Není nám vůbec nic platné, že v poli se soupeřům vyrovnáme, když jsme naprosto neproduktivní. Šance si sice vytvoříme, ale neproměníme. A v tom byl tentokrát mezi oběma týmy zásadní rozdíl. Lanškroun promění čtyři šance z pěti, my ze svých pěti příležitostí nedáme bohužel nic. Musíme podstatně zlepšit hru ve vápnech, kde se utkání rozhodují. V příštím kole nás čekají Holice, tedy další velice silný protivník. Přes týden máme opět na čem pracovat.“

Pavel Hrabáček, trenér TJ Lanškroun: "S Litomyšlí jsme dlouhodobě hráli vyrovnané zápasy, takže i tentokrát jsem očekávali podobný scénář. První půle byla svižná, hrál se rychlý fotbal. Do první šance jsme se dostali my, nicméně jsme se prosadili po půlhodině hry. Během dalších čtyř minut jsme odskočili na 3:0. Konec poločasu se hrál nahoru-dolů a poločas mohl klidně skončit 5:3 v náš prospěch. Do druhé půle jsme šli soustředění hlavně na defenzivní činnost a případně se vrhnout do protiútoků. Kolem 80. minuty se nám jeden povedl, přidali jsme pojistku. Domácí pak snížili z penalty. Utkání se nám povedlo, můžeme být spokojeni, a již musíme myslet na další duel."