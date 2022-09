Alespoň tomu nasvědčoval tříbrankový náskok, který si vypracovali do poločasu. Domácí sice herně nezaostávali, ovšem před přestávkou přišla smršť v podání hostů a jejich tři zásahy v rychlém sledu. Jiný tým by to možná zlomilo, nikoli však v nedělním podvečeru hráče FC Jiskra 2008. Ti nastoupili do druhého poločasu s odhodláním ještě se o výsledek porvat a začali to dokazovat hned po návratu z kabiny díky snížení z kopačky Šmolíka. To bylo povzbuzením jak pro ně, tak pro fanoušky, kteří je dál hnali dopředu. A ejhle, snažení padlo na úrodnou půdu. Po hodině hry se o kontaktní branku postaral Pasker a v nastaveném čase rozjásal publikum vyrovnávacím zásahem opět Šmolík! Ten se mimochodem do statistik duelu zapsal třikrát, jedna z heřmanických branek byla označena jako jeho vlastní. V každém případě domácí fotbalisté vyčarovali z málem ztraceného souboje se silným soupeřem bodový zisk, což by pro ně mělo být pořádnou vzpruhou.