Nevídaný „vlastňák“ nepomohl

Nechtěná teč, odraz míče od tyče do hráče a do branky. Vše se občas ve fotbale stane, avšak co se přihodilo v Dolním Újezdu, se vidí vskutku jen velmi zřídka.

Ilustrační foto | Foto: archiv/Deník

Běžela třicátá minuta utkání tamější rezervy proti Jablonnému a hosté vraceli míč soupeři. Stoper Nádvorník jej chtěl nadále poslat gólmanovi, jenže si nevšiml jeho postavení a míč se tak „dokutálel" do branky. Rozhodčímu nezbylo nic jiného než gól uznat a Jablonští hodně lacino vedli. Nadále toho využít nedokázali. Naopak domácí krátce po přestávce vyrovnali a byli nebezpečnější. Zejména v závěru držel hosty gólman Šlahora, kdy chytil střelu z vápna i hlavičku spoluhráče Špačka. Zápas rozhodly pokutové kopy. Po třech sériích na tom byli lépe Jablonští, avšak poté se role otočily a „Dolňák" bral bod navíc. Ani Dobříkovu se penalty příliš nepovedly. Důkazem je pouze jedna proměněná a proto odjel z Rozhovic jen s jedním bodem. Plný počet poslal na své konto Žichlínek, což je v jeho postavení to nejlepší, co se mohlo stát. Vyhrál v Moravské Třebové 3:2. Nejprve hosté vedli, poté domácí stav otočili, nicméně Žichlínek dokázal srovnat. Chyběly pouhé minuty do konce zápasu, když se prosadil Ptáček. Béčko Slovanu se ještě snažilo o vyrovnání, ale zbylo příliš málo času. Rozhovice – Dobříkov 1:1 pen. 3:1 (1:1). Branky: 45 + (2.) z pen. Dušek – 20. Svatoň. Rozhodčí: Čapek. ŽK: 2:2. Diváci: 84. Dobříkov: P. Horníček – Janík, Rychtařík, Derka, Svoboda, Svatoň, Karela, Rydval, Konvalina, Vaněk, L. Houžvička. Moravská Třebová B – Žichlínek 2:3 (1:1). Branky: 34. a 47. Sedlák – 17. Antes, 50. Vaculík, 86. Ptáček. Rozhodčí: Jelínek. ŽK: 1:0. Diváci: 120. Žichlínek: R. Šilar – Zahradník, Antes (88. Paukert), Fibikar, Mizerák, Zemach, M. Šilar, Pánik (64. Vondráček), Ptáček, Vaculík, Krejčířík. Dolní Újezd B – Jablonné 1:1 pen. 4:3 (0:1). Branky: 50. Vomáčka – 30. vlastní (Nádvorník). Rozhodčí: Teplý. ŽK: 1:0. Diváci: 60. Jablonné: Šlahora – Prokopec, Bednář, Kyllar, Čada (35. Uher, 92. Vaníček), Lička, Matějka (79. Filip), Václavek, Chládek, Krejsa, Kashalupa (64. Špaček).

Autor: Redakce