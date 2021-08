V utkání I. B třídy skupiny A TJ Sokol Svratouch – SK Rozhovice v průběhu druhého poločasu zkolaboval asistent rozhodčího Emil Sliž a přes veškerou snahu přítomných i přivolané záchranné služby se jej nepodařilo přivést k životu.

V dubnu mu bylo 61 let…

Utkání bylo předčasně ukončeno a o jeho osudu rozhodne řídící komise, to však v tuto chvíli není vůbec podstatné…

„Chtěl bych touto cestou jménem výkonného výboru krajského fotbalového svazu a komise rozhodčích obrovsky poděkovat všem lidem na stadionu ve Svratouchu, kteří se snažili do poslední chvíle o záchranu života Emila Sliže. Bylo to utkání, kde do 75. minuty létaly jiskry, ale když se to stalo, tak všichni přítomní bez rozdílu klubové příslušnosti dělali, co bylo v jejich silách. Bohužel jsme ten boj prohráli,“ uvedl předseda KR PKFS Kamil Schmeiser, který byl na zápase přítomen jako delegát fotbalové asociace a sám měl na telefonu operátorku záchranky… „Jsem přesvědčen, že více se dělat nedalo, osud rozhodl jinak,“ dodal s pohnutím v hlase.