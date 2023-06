FOTO, VIDEO: Žamberk vyhrál napínavý šlágr ve Sloupnici a sahá po triumfu

Všechno tedy mířilo k bezbrankové plichtě, která by sice ani pro jednoho z rivalů nic zásadního nevyřešila, ale zřejmě by odpovídala dění na hrací ploše. Jenže v nastaveném čase poslali hosté dlouhý míč do šestnáctky, Stejskal tam ve vzdušném souboji poslal rukama k zemi Nádvorníka, rozhodčí Papežík však hru v tento okamžik nepřerušil a míč se dostal do rukou gólmana Pravce. Píšťalka se ozvala teprve teď a byla signálem trestu za protesty, jimiž po neodpískaném přestupku zasypal sudího domácí hráč. Takže nepřímý volný kop uvnitř pokutového území proti domácím!

Hosté rozehráli tuhle standardní situaci na střídajícího Zahorana, na něhož újezdští bránící hráči úplně zapomněli, a tomu stačilo nastavit placírku, aby zápas rozhodl. Hned potom se pískal konec a co se dělo v dolnoújezdských ochozech, asi netřeba popisovat… Nejprve si při odchodu vyslechli svoje poličští fotbalisté a jejich realizační tým. Rozhodčí zůstali na hrací ploše a přivolali na místo hlídku Policie ČR, aby zajistila jejich bezpečnost při odchodu ze hřiště a odjezdu ze stadionu…

„To, co rozhodčí odpískal v nastaveném čase, mě samotného překvapilo. Myslím, že v prvním poločase řídil utkání velice dobře, druhý se mu tak nepovedl, ale je také pravda, že domácí mu hodně nadávali, jak hráči, tak lavička. Osobně jsem asi přišel o pár kamarádů, znám lidi okolo fotbalu v Dolním Újezdu třicet let a teď na mě řvali tak, jako bych tam snad někoho zabil. Je škoda, že musíme mluvit více o tom, co se dělo po zápase, než o fotbale,“ dodal trenér Kysilko.

K celému incidentu nutno dodat, že TJ Sokol Dolní Újezd podal po utkání protest proti jeho průběhu, ve kterém zejména rozporuje přivolání Policie ČR rozhodčím. „U trojice rozhodčích byla přítomna po celou dobu dvojice pořadatelů, další pořadatelé zajišťovali bezpečný vstup pro rozhodčí a hráče do kabin. Na hřiště a směrem k rozhodčím nebyl vhozen žádný předmět, žádná jiná osoba mimo rozhodčích, hráčů, realizačních týmů a pořadatelů na hřišti nebyla, ani na hřiště nevběhla. Situace byla pro pořadatelskou službu zvládnutelná a bezpečný odchod rozhodčích do kabin byl zajištěn,“ uvádí se mimo jiné v protestu podepsaném předsedou klubu Milošem Vrabcem, jehož celé znění je uvedeno v Informačním systému FAČR.

Protest je dále namířen proti výkonu rozhodčího ve druhém poločase, který byl podle názoru domácího klubu tendenční a jehož vrcholem byla situace z nastaveného času. Kromě jejího samotného posouzení zpochybňuje také určení místa, odkud byl nepřímý kop rozehrán. „Je mi velmi líto, že se toto ve fotbale stále děje. Na jednu stranu náš klub uspořádá v sobotu povedený finálový turnaj krajské soutěže starších přípravek, druhý den jsme svědky takových skutečností. To může mít bohužel vliv na chuť některých lidí ve fotbale a pro fotbal pracovat. Chápu, že chyby se stávají, nikdo není neomylný, ale toto nebylo o chybách. Závěrem bych se chtěl za Tělocvičnou jednotu Sokol Dolní Újezd omluvit za chování některých přítomných diváků. Jejich křik na rozhodčí na hřiště také nepatří, nicméně je potřeba také vzít v potaz zjevnou příčinu jejich nespokojenosti. Pořadatelská služba zajistila bezpečnost rozhodčích, bohužel zavřít někomu pusu není v jejich silách,“ dodal Miloš Vrabec v protestu, jímž se budou zabývat komise krajského fotbalového svazu.

Na výsledku, který znovu a ještě více zamotal záchranářskou zápletku v I. A třídě, se však nic nezmění.

Prvním jistým sestupujícím je Tatenice, která před 350 diváky nestačila na FC Jiskra 2008. Ve vyrovnaném bojovném střetnutí udeřil jako první po samostatném úniku hostující Kaplan. Za domácí vyrovnával po změně stran P. Knápek, ale hrdina utkání Kaplan měl v záloze ještě jeden gólový zásah, kterým jednak soupeře poslal s definitivní platností do I. B třídy a svému týmu výrazně posílil naděje na udržení.

Na druhé sestupové místo je aktuálně šest adeptů, které v tabulce dělí pouhé dva body! Mezi nimi je nadále ústeckoorlická rezerva, jež brala bod z okresního derby v Jablonném nad Orlicí, kde dokázala ve druhém poločasu dorovnat těsnou ztrátu. Do skupiny ohrožených náleží rovněž letohradské béčko, jehož duel ve Svitavách byl odložen. Pomohla si Luže vítězstvím v chrudimském souboji se Skutčí a i tenhle výsledek přispěl k tomu, že závěr sezony ve druhé nejvyšší krajské soutěži bude všechno jiné než klidný.

K prvenství v soutěži se přiblížila Proseč, v dalším z víkendových šlágrů si poradila s Prosetínem a vede o pět bodů, což je dvě kola před koncem pozice více než luxusní. Jak je známo, tak právo postupu budou mít v této soutěži tři družstva, přičemž do hry se naplno dostal Zámrsk. Ten potvrdil svoji výbornou jarní formu a doma přejel České Heřmanice půltuctem gólů.

25. KOLO: Luže – Skuteč 4:2 (2:2). Branky: Koukal z pen., Mužíček, Klenor, Fejl – Cach 2(1 z pen.). Tatenice – FC Jiskra 2008 1:2 (0:1). Branky: P. Knápek – Kaplan 2. Jablonné nad Orlicí – Ústí nad Orlicí B 1:1 (1:0). Branky: Filip – Vašek. Proseč – Prosetín 3:1 (1:0). Branky: M. Marek, Zelenka, Plosza – Spilko. Zámrsk – České Heřmanice 6:0 (1:0). Branky: Jiráský 2, Bálek z pen., Koudelka z pen., Slováček, Rožek. Dolní Újezd – Polička 0:1 (0:0). Branka: Zahoran.

Utkání Svitavy B – Letohrad B bylo odloženo (středa 14. června, 18.00).