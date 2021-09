Víkend v nejvyšší krajské fotbalové soutěži se z regionální trojice výsledkově nevydařil jenom Chocni, která se potázala se zlou u chrudimského Vodojemu. Daleko povedenější zájezd absolvovali českotřebovští fotbalisté, jež si odvezli cenné body z moravanského trávníku. Nic jiného než výhra se nečekalo od Lanškrouna, sportovní „povinnost“ doma zdárně realizoval.

Chrudim B – Choceň 5:0

Petr Zahálka, hrající trenér FK Spartak Choceň: Nedělní dopoledne nám moc nesvědčilo. V prvním poločase nám chyběly ta správná chuť, potřebné nasazení a důraz. Soupeř nám ukázal, jak se proměňují šance. Naopak my jsme dobré příležitosti zahazovali nebo špatným řešením nedokázali dotáhnout do zakončení. Ve druhé půlce jsme soupeře zatlačili, vytvořili si velké množství šancí, ale bohužel bez gólového konce. A když už se nám podařilo branku vstřelit a dostat se zpátky do hry, tak nepřesný rozhodčí gól neuznal. Celkově však musím říci, že to bylo naše nepovedené vystoupení. Příští zápas musíme hlavu nastavit úplně jinak, zlepšit přístup a domácí duel vyhrát.

Lanškroun – Rohovládova Bělá 3:1

Pavel Hrabáček, trenér FO TJ Lanškroun: Do zápasu jsme vstoupili aktivně a ještě před vedoucím gólem, kdy jsme perfektně využili soupeřovu ztrátu uprostřed pole, jsme měli náznaky možností. Hrálo se za naší stálé územní převahy, branku jsme ohrožovali určitě častěji než hosté tu naši. Jílek zvýšil hlavou po rohu na 2:0 a jeden gól nám ještě nebyl uznán pro ofsajd. Druhý poločas ze začátku vypadal, že se bude odvíjet v podobném duchu, ale zhruba od 60. minuty jsme po několika spálených šancích ztráceli tempo. Hosté šli do většího rizika, nakopávali dlouhé míče, ale s těmi jsme si v obraně poradili, navíc nám potom vyšel jeden z několika rychlých brejků a od stavu 3:0 se víceméně dohrávalo. Nedůsledností v závěru jsme soupeře nechali zkorigovat výsledek. Bělá mě trochu překvapila, na to, že je poslední bez bodu, nebetonovala a snažila se hrát fotbal.

Moravany – Česká Třebová 0:2

Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: Chtěli jsme bodovat naplno, ale vítězství se nerodilo lehce. Domácím chybělo několik zkušených hráčů, ale o to více jim nescházela bojovnost a několikrát zahrozili z rohových kopů. My neproměnili dvě tutovky, takže byla půle nerozhodná. Ve druhém poločase jsme chtěli zvýšit aktivitu, ale dlouho se nemohli prosadit. K vítězství jsme nakročili v 66. minutě, kdy byl za ruku v pokutovém území a druhou žlutou vyloučen domácí hráč a ještě jsme kopali pokutový kop. Soupeř zbraně nesložil a měl i možnost na vyrovnání, ale brankář nás podržel. V závěru utkání soupeř otevřel obranu a zisk tří bodů jsme pečetili druhou brankou.