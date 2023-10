/KRAJSKÝ PŘEBOR/ Čtyři reprezentanty má v aktuálním soutěžním ročníku Ústeckoorlicku v nejvyšší krajské fotbalové soutěži. O víkendu si všichni připsali po jednom bodu do tabulky, v případě Lanškrouna a České Třebové to bylo v dramatickém vzájemném souboji. Jak už to bývá, někde brali remízu jako zisk, jinde spíše jako ztrátu.

TJ Svitavy vs. FC Libišany. | Foto: Martin Alexa

Derby v Lanškrouně nabídlo bojovný důrazný fotbal a také okamžik, který na hřištích skutečně nevídáme rádi, když hostující gólman Hubálek po souboji s domácím F. Ptáčkem upadl z výšky na zem a po velmi ošklivě vypadajícím pádu musel odstoupit ze hry. Domácí v průběhu zápasu dvakrát vedli a měli šance na to, aby náskok pojistili, deset minut před koncem však neustrážili Vaňouse a ten rozhodl o tom, že se body budou dělit.

Před zápasem bychom bod brali, po něm cítíme zklamání, netají se kouč Letohradu

„Výsledek je pro nás ztrátou dvou bodů. První poločas byl ještě celkem vyrovnaný, ale ve druhém jsme měli navrch a soupeř se do našeho vápna dostával jen sporadicky. Na vítězství to však nestačilo. Zápas se lámal kolem 60. minuty, kdy jsme šli do vedení 2:1 a měli několik dalších slibné příležitostí na pojištění náskoku, žádnou z nich však neproměnili. Hosté tak z ojedinělé akce ke konci utkání vyrovnali, když osvědčili důraz v pokutovém území a naši obránci se nechali přetlačit. V závěru jsme málem přece jen strhli výhru na svoji stranu, ze závaru v šestnáctce se nám to údajně i podařilo, ale asistent rozhodčího určil, že míč nepřekročil celým objemem brankovou čáru. Faktem je, že v zápase byli tři čtyři důležité momenty, které šly proti nám. Hosté bod získali, my dva ztratili,“ řekl k utkání kouč Lanškrouna Pavel Hrabáček.

„Na horké půdě druhého celku tabulky se nám podařilo remizovat. Je potřeba sportovně uznat, že domácí byli zejména ve druhém poločase aktivnějším týmem. Zápas se z mého pohledu lámal za stavu 2:1, kdy Lanškroun nedokázal navýšit svoje vedení ve třech gólových situacích, kde nás skvěle podržel zaskakující brankář Brejcha. Jak už to někdy ve fotbale bývá, při naší ojedinělé šanci se nám podařilo vyrovnat v 81. minutě na konečných 2:2. Kluci zaslouží pochvalu, že nesložili zbraně při nepříznivém stavu a dokázali dvakrát vyrovnat skóre. Vzhledem k vývoji utkání má pro nás tenhle vybojovaný bod cenu zlata,“ vyjádřil se trenér České Třebové František Dvořák.

Sopotnice sahala po libchavském skalpu. V Helvíkovicích padlo dvanáct branek

Bezgólová remíza Vysokého Mýta v Lázních Bohdaneč? Euforii z tohoto výsledku hostující celek nepropadal, ale pořád je to bodový zisk z venku, který se nesporně bude hodit. „Neobdržíš branku, neprohraješ. Nevstřelíš gól, nevyhraješ. I přes bezgólový výsledek se hrál pohledný, kombinační a důrazný fotbal z obou stran. Domácí se nedostali do žádné větší šance během celého zápasu, když perfektně fungovala naše obrana. My se dostali do tří větších šancí, kdy Wimmer s Kavkou jen těsně minuli branku a asi největší možnost neproměnil Pavel Dvořák, který bohužel po samostatné akci neobstřelil gólmana. Pro naše mužstvo opět spíše ztráta než zisk bodu z hřiště soupeře, ale co je doma, to se počítá,“ glosoval trenér Tomáš Fritsche.

Choceňský Spartak zavítal po kanonádě proti Moravanům do Holic a protože se tam musel vyhrabat z dvoubrankového branka, tak konečnou dělbu bodů bral. „Výsledek utkání koresponduje s postavením mužstev v tabulce. Domácí šli do vedení po nešťastné penaltě, druhý gól jsme soupeři nabídli nedůrazem v pokutovém území a tečovaná střela se zastavila až v naší síti. Zbraně jsme však nesložili a zanedlouho se nám podařilo snížit. Druhý poločas byl z naší strany aktivnější, což vedlo k vyrovnávací brance. V dalším průběhu jsme měli ještě několik brankových příležitostí, ale prach jsme asi vystříleli v předešlém utkání. I přes neproměněné šance jsme vzhledem k nepříznivému vývoji utkání s bodem spokojeni,“ Uvedl choceňský trenér Petr Pražák.

10. KOLO: Pardubičky – Litomyšl 0:3 (0:1). Branky: Štarman 2, Škeřík. Horní Ředice – Heřmanův Městec 4:1 (3:0). Branky: Pithart, Březina, Fous, Morávek – Straka. Prosetín – Třemošnice 2:1 (1:1). Branky: Vařejčko, Spilko z pen. – Forman. Moravany – Přelouč 3:3 (1:2). Branky: Veselý, Kříž, Knotek – Klas, Vorel, Čada. Lanškroun – Česká Třebová 2:2 (1:1). Branky: F. Ptáček, Martinec – Flídr z pen., Vaňous. Svitavy – Libišany 4:1 (2:0). Branky: F. Čížek, Králíček, Češka, D. Juřík – Hanč. Holice – Choceň 2:2 (2:1). Branky: Václavek z pen., Balog – Pirochta, Laky. Lázně Bohdaneč – Vysoké Mýto B 0:0 (0:0).