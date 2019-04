Ilustrační foto | Foto: archiv

Litomyšl - Žamberk 4:2

Fakta – branky: 30. a 59. Zeman, 7. Svoboda, 57. Štoudek – 27. Pavelka, 34. Dvořák. Rozhodčí: Poláček (Chrudim). ŽK: 0:3. Diváci: 50. Poločas: 2:2. Litomyšl: Malý – Tomšů, Štoudek, Hašek, Jireček – Kristek (60. Folta), Svoboda, Kundera, Paclík – Zeman (62. Hromádka), Severa (81. Tauer). Žamberk: Ikizgül – Vaňous, Rudolecký, Jírů – Kotyza, Franke, Pavelka (71. Kos), Ďuriš (78. Plundra), Trejtnar – Bartoš, Dvořák (61. Janata). Letohrad - H. Městec 4:1 Nejlepším možným způsobem začal Letohrad utkání, v něm měl získat tři povinné body. Hned v páté minutě dostal Kabourek ideální balón za obranu a sám před gólmanem si počínal, jak je mu vlastní. Brzké vedení domácí ještě podpořili druhým gólem. Faul gólmana Žďánského v šestnáctce rozhodčí posoudil jako penaltový a Čada se z puntíku nemýlil. Prakticky hned z rozehrávky odcentroval hostující Zrůst a nekrytý Mach překonal Martinovského. Stav 2:1 se změnil zkraje druhého poločasu, kdy Letohradští kopali roh a stoper hostí Netušil nešťastně hlavou dopravil míč do vlastní sítě. Ve zbývajícím čase si domácí pečlivě náskok hlídali a nedovolovali H. Městci jakýkoliv náznak na korekci. Sami přidali ještě jeden gól, když výkop Martinovského přelétl obranu a Kabourek obloukem přes gólmana stanovil na 4:1. Fakta – branky: 5. a 82. Kabourek, 10. Čada z pen., 47. vlastní (Netušil) – 11. Mach. Rozhodčí: Schmeiser (Dolní Roveň). ŽK: 3:4. Diváci: 120. Poločas: 2:1. Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Vaniš, Šponar – Filip (73. Hiller), Chládek (77. Smíšek), Čada, J. Štěpán (83. Lorenc) – Trnka (34. Bartoň), Kabourek (85. Hynek). H. Městec: Žďánský – Mach (63. Salfický), Čáp, Netušil, Pekař (58. M. Jablečník) – Zrůst, Jošt, Motl, D. Jablečník, D. Svoboda – V. Svoboda. Ústí nasadilo dvě nové tváře Přečíst článek › Svitavy - Lanškroun 1:4 Domácí začali hodně svižně, v úvodní čtvrthodině se hrálo jen na lanškrounské polovině, ale přítrž této aktivitě učinil parádní volej Kolomého z hranice vápna – 0:1. Další minuty patřily hostům, znovu Kolomý stál na konci jejich perfektně sehraného rychlého protiútoku. Svitavští se více do hry dostali před poločasem a také jim vyšlo jedno přečíslení, po kterém skóroval Škáva. Deset minut po změně stran se odehrála asi klíčová situace, za hrubý faul byl vyloučen Chlup a v deseti neměli domácí proti lídrovi naději. Ten se snadno dostával přes jejich obranu do dalších vyložených šancí. Ptáček nejdříve z hranice šestnáctky vymetl šibenici a stejný hráč završil účet pohodlným zakončením zblízka. Fakta – branky: 35. Škáva – 14. a 25. Kolomý, 61. a 73. Ptáček. Rozhodčí: Zavřel (Luže). ŽK: 1:2. ČK: 1:0 (56. Chlup). Diváci: 215. Poločas: 1:2. Svitavy: Jílek – J. Novák (69. Kuda), Czehowský, M. Čížek, F. Čížek – Drašar, Chlup, Bartoš, Škáva (83. Roman), Horák (76. J. Komínek) – Leinweber (76. A. Novák). Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Krejsar, Popelář, Karlík (66. Pavelka) – Doležal (85. Hostovský), Kolomý, Komínek, Sita – Savych (76. Marek), Ptáček. Choceň - Moravany 1:1, pen. 5:4 Fakta – branky: 67. Zahálka – 9. Kříž. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 3:3. ČK: 1:0 (86. Fikejz). Diváci: 100. Poločas: 0:1. Choceň: Simon (89. Gerčák) – Eisner, Coufal, Krejza, Lebeda – Baborák, Zahálka, Novotný (80. Zachař), Vondra (30. Klofanda) – Rozlívka, Fikejz. Moravany: B. Branda: Sokol, J. Lukas, Hynek (54. Blajda), M. Lukas – Komárek, Beran, Knotek, Vařečka (86. Čáň) – Kříž, Semerád. Hlinsko - Česká Třebová 4:1 Fakta – branky: 20., 25. a 40. Klika, 76. Tulach – 81. Stolín. Rozhodčí: Suchomel (Pardubice). Hráno bez karet. Diváci: 120. Poločas: 3:0. Hlinsko: Krčil – Vašek, Nevole, Portyš (67. Hlouš), Volf – Klika, Kyncl (78. Gregor), Cach, Křivka – Dostál (56. Tulach), Vukliševič (43. Zub). Česká Třebová: Hubálek – Klumpar (41. Švec), Gregor, Křepela, Krystl – Sejkora (82. Plačko), Roušar – Ezr, Müller, Grepl – Stolín.

Jiskra začala plnit roli favorita zdárně a po hezké akci ji hrající trenér Svoboda brzy poslal do vedení. V dalších minutách ale její hra upadla do podprůměru a bojovný soupeř začal čím dál častěji hrozit z nebezpečných protiútoků. Pavelka po jednom z nich srovnal, Zeman umístěnou střelou skóroval na 2:1, ale špatné vyběhnutí gólmana Malého potrestal Dvořák a do kabin se šlo za rovnovážného stavu. Z nejhoršího pomohla domácím standardní situace, po které hlavičkoval přesně Štoudek, vzápětí se po rychlém kontru nadvakrát trefil Zeman a teprve potom Jiskra ovládla hřiště. Přidávala však pouze zahozené gólovky včetně Kunderovy penalty.