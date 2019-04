Petr Pražák, trenér FK Česká Třebová: „Lanškroun potvrdil roli favorita a zkušené mužstvo, kterým momentálně disponuje, ukázalo svou výkonnostní stabilitu. Už v šesté minutě jsme nedokázali plnit zadané úkoly. Dlouhý míč z půlící čáry přelétnul naše dva hráče do pokutového území a Franta Ptáček pohodlně skóroval. Tento stav nahrával hostům, mohli se soustředit na defenzivu a v prvním poločase nás nepustili do vážnějšího ohrožení branky. Ve druhé půli jsme se do slibných příležitostí dostali, ale vyložené šance to nebyly, a nadstandardní Ehrenberger si se střelami bez problémů poradil. Zlomová byla druhá branka. Hosté kopali přímý kop po faulu, který prokazatelně z videa neměl být pískán. (Tuto situaci zmiňuji jen proto, že takové situace, bohužel k naší smůle v tomto zápase, se stávají. Výkon rozhodčího byl po celé utkání kvalitní, rozhodně to neberu jako úmysl a už vůbec ne jako příčinu naší porážky.). Odraz od zdi byl po dalším pokusu o střelu tečován přesně na kopačku soupeře a bylo rozhodnuto. V dalším průběhu hry jsme otevřeli defenzivu a snažili se vrhnout síly do ofenzivy, čehož v závěru soupeř využil.“

Pavel Hrabáček, trenér FO Lanškroun: „Naším cílem bylo bodovat, ale hráče jsem upozornil, že to bude ze strany domácích bojovné. Pro vývoj utkání byl důležitý první gól. Soupeře jsme do nějakých vyložených šancí příliš nepouštěli. Po přestávce se domácí snažili, ale my jsme vycházeli ze zajištěné obrany. Po druhé brance bylo rozhodnuto. Od té doby jsme dohráli konec utkání s přehledem. Jsme spokojeni. Vyhráli jsme zcela zaslouženě.“

M. Třebová – Letohrad 1:1 penalty 4:3

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: „Tým Letohradu dával od počátku najevo, že k nám přijel vyhrát. Prezentoval se jako důrazný mančaft, byl o něco fotbalovější, ale my jsme to vcelku zvládali, přestože jsme byli bez tří hráčů základní sestavy a na trávníku se pohybovali kluci z béčka. Hráči však dostali před utkáním určité pokyny a ty beze zbytku dodržovali. Snažili jsme se soupeři v důrazu vyrovnat, takže zápas byl především o běhání a soubojích. Hosté prokázali svoje kvality v prvním poločase nebezpečnými kolmými míči za obranu a jednu ze svých šancí proměnili. My jsme však po přestávce krásným gólem vyrovnali a potom šlo o to, jestli naše defenziva ustojí letohradské pokusy a zda si soupeřovi obránci poradí s naší snahou o protiútoky a s rychlým Konečným. To se stalo, penaltový rozstřel vyšel lépe nám a vzhledem k situaci, v jaké jsme byli, to pro nás je jako vítězství. Celé mužstvo chválím za perfektní výkon.“

Aleš Majvald, trenér FK Letohrad: „Vstup do zápasu byl z obou stran hodně opatrný. Víc než hezký fotbal to byl boj ve vzduchu, ale postupem času jsme dali míč na zem, začali jsme být nebezpečnější a ke konci prvního poločasu jsme šli zaslouženě do vedení. Je škoda, že jsme ve druhém poločase neudrželi déle vedení, protože po vyrovnání domácí nechtěli hrát a pouze zdržovali, což je pro mě nepochopitelné. Jedna špatně dohraná standardní situace nás stála body. Jinak si nevybavuji jedinou šanci domácích. Naše vítězná série skončila, ale věřím, že ve středu v poháru i v sobotu v krajském přeboru na to dobře zareagujeme.“

Holice – Choceň 1:0

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: „Zápasy proti Chocni bývají vždy těžké. Věděli jsme, že herně mají dobrý tým, který však má problém s koncovkou. A to se do puntíku potvrdilo. Od úvodu byli hosté herně lepší, my se nemohli dostat do tempa. Možná i z důvodu některých změn v rozestavení. Do hry jsme se dostali až na konci první půlhodiny, kdy jsme trochu přeskupili sestavu. Přesto jsme ale nijak nehrozili, a tak jsme vlastně první poločas přežili. Po změně stran jsme sice zvýšili aktivitu, nicméně mnoho našich chyb nás stálo spoustu sil. A především jsme soupeři nabídli minimálně tři velké šance. Naštěstí je i díky našemu gólmanovi Pšeničkovi zahazoval. Jak to bývá, přišel trest a my vytěžili z minima maximum. Při jedné z mála našich akcí díky Černého důrazu si hosté dali trpký vlastní gól a vypadli na chvíli z role. Závěr už byl ze strany hostů vabank s šancemi na obou stranách a my vítězství uhájili. Vzhledem k různým zdravotním problémům, které hráči měli, musím hlavně poděkovat Tomáši Kopřivovi, který nastoupil se sebezapřením a tým nenechal ve štychu.“

Petr Zahálka, trenér FK Agria Choceň: „V Holicích jsme odehráli dobré utkání. Vytvořili jsme si hodně brankových příležitostí, které jsme nedokázali proměnit. Naopak jsme si vstřelili vlastní branku. Zápasy se rozhodují ve vápně, kde zatím nejsme tak efektivní, jak by jsme si představovali. Prohra mrzí, v tomto utkání jsme měli určitě bodovat. Byli jsme lepším týmem.“

H. Městec – Žamberk 6:0

Jaroslav Pavlík, vedoucí mužstva FK Jiskra Heřmanův Městec: „Tentokrát jsme podali výborný kolektivní výkon okořeněný šesti góly. Chci pochválit celé mužstvo.“

Ondřej Hlaváček, trenér 1. FC Žamberk: „Na začátku jsme předvedli neskutečně naivní bránění domácích, kterým jsme góly darovali na zlatém podnose. Zvláště první poločas byl z naší strany nedůstojný.“