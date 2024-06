„Vstup do zápasu se nám nepovedl a od toho se všechno odvíjelo. Soupeř nás přehrával a dostal se do dvoubrankového vedení. My se oklepali zhruba po půlhodině, kdy jsme začali hrát odvážněji a přidali na důrazu v osobních soubojích. Odměnou nám byla kontaktní branka po spolupráci Pecháčka se Skalickým. Ještě do poločasu jsme byli blízko k vyrovnání, ale po hlavičce Martince vyražené gólmanem jsme nedokázali dokopnout balon do branky. Po změně stran tam z naší strany bylo hodně snahy, ale hosté hráli zkušeně, drželi míč na svých kopačkách, navíc byli individuálně silní a šikovní ve hře na jeden na jednoho. My jsme to zkoušeli akcemi po stranách hřiště i nakopávanými míči, bojovali jsme do poslední minuty, ale přes veškerou snahu se nám nepovedlo vyrovnat. Myslím ale, že jsme přes porážku svým dílem přispěli k nadprůměrné úrovni utkání, hrálo se v poměrně vysokém tempu a v dobré divácké kulise,“ hodnotil zápas trenér Pavel Hrabáček.

Lanškrounu opět chyběl zdravotně indisponovaný střelec František Ptáček, což byla zejména v takto náročném střetnutí s kvalitním soupeřem citelná ztráta. „Je to hráč, který samozřejmě musí chybět, to je bez debat. Je jasné, že by se uměl dostat do šance, vázal by na sebe protihráče, dokázal by se prosadit v šestnáctce, byl by platný i svými zkušenostmi. Ale nic naplat, hrát nemůže, kluci, kteří nastoupili, se s tím poprali statečně,“ nevymlouvá se na absenci svého klíčového muže Hrabáček.

Čerství vítězové Poháru hejtmana Pardubického kraje z České Třebové zavítali k derby do Chocně a publikum Na Parapleti se fotbalem bavilo. Padlo sedm gólů, ten rozhodující vstřelil v 67. minutě Martin Fikejz a Spartak se radoval z cenného skalpu. Hattrickem k němu pomohl Jakub Kužma.

„Bylo to divácky atraktivní utkání. Dokonale jsem využili, že hosté byli unavení ze čtvrtečního pohárového utkání. Rychlost našich útočníků dělala obraně soupeře problémy a kdybychom proměnili všechny šance, skóre mohlo jednoznačnější,“ vyjádřil se choceňský kormidelník Petr Pražák. „Naše úctyhodná jedenáctizápasová šňůra bez porážky skončila. Velice slabá defenzíva dovolila soupeři lacino skórovat, podruhé za sebou čtyřikrát, a protože my tak produktivní nebyli, skončilo utkání výhrou domácích. Smekám ale před kluky, že po těžké čtvrteční pohárové bitvě dokázali zmobilizovat síly a sahali po vyrovnání. To nám ovšem tentokrát souzeno nebylo,“ uvedl trenér FK Česká Třebová František Dvořák ml.

Děravá hra v zadních řadách byla rovněž příčinou nezdaru vysokomýtského béčka, které v Pardubičkách dovolilo domácím skórovat hned šestkrát, z toho čtyřikrát Jakubu Štichauerovi. Naděje na slušný výsledek tak šla rychle vniveč.