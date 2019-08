H. Městec – Lanškroun 1:1, penalty 6:5

Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: „Čekali jsme, že to nebude jednoduché, a to se potvrdilo. Navíc vlivem pouti přišlo hodně diváků, takže prostředí bylo velmi rušné. Nezačali jsme špatně, jednu vyloženou šanci ovšem neproměnili. Domácí se pak dostali do vedení po akci na tři doteky, my jsme před přestávkou vyrovnali akcí Ptáčka a zakončením Savyche. Hra se po pauze přiostřila, což odnesl červenou kartou jeden z domácích, jenže pak dostal červenou kartu i Kolomý, čemuž moc nerozumím, abych řekl pravdu, když to byl jeden z nejslušnějších hráčů na hřišti. Ke konci zápasu se emoce ještě stupňovaly. V penaltách byli domácí o jednu lepší a mají druhý bod. Bod z venku se nám hodí.“

Holice – Česká Třebová 4:0

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: „Zápas nám vyšel ve všech řadách, za což jsme pochopitelně rádi. Hráli jsme jako tým trpělivě, bez dlouhého držení míče. Pro mě je pozitivní zjištění, že kluci věří v to, jak se připravujeme a jak chceme hrát. Vrací se jim to v této podobě. Musím také ohodnotit soupeře, který nám nic zadarmo nedal a podílel se na utkání, které naše fanoušky určitě bavilo.“

Pavel Petr, trenér FK Česká Třebová: „Bylo to pro nás velmi náročné utkání, celkově našim mladým hráčům nelze upřít snahu, ale proti dominujícímu mužstvu z Holic neměli šanci. Soupeři gratulujeme k zasloužené výhře.“

R. Bělá – Choceň 4:1

Jaroslav Novák, trenér TJ Sokol Rohovládova Bělá: „Chtěli jsme odčinit výsledky z minulých utkání a zároveň získat historicky první vítězství v kraji. A to se podařilo, takže vládne spokojenost. Celý zápas jsme byli fotbalovější. Zvláště v první půli jsme si vypracovali šest vyložených šancí. Ale využili jsme pouze jednu, a proto se šlo do kabin za vyrovnaného stavu. Ve druhém poločase už jsme naši převahu vyjádřili i gólově a zaslouženě jsme získali tři body. Pochvalu si zaslouží všichni kluci.“

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: „V hodnocení utkání se musím zase opakovat jako z předešlých utkání. Chybí nám dravost, klid a kvalita na míči. Dobře připravené situace nedotáhneme do kvalitního zakončení. Začátek soutěže se nám z těchto důvodů nepovedl. Musíme přidat a v dalším zápase udělat maximum pro zisk bodů.“